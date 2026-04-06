Basquiat: το έργο των 110,5 εκατ. δολαρίων εκτίθεται στο Μαϊάμι

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί και το Untitled (Skull) του 1982, μαζί με ακόμη εννέα έργα από τη συλλογή του Kenneth C. Griffin.

Το Untitled (Skull) του Jean-Michel Basquiat, το έργο του 1982 που είχε γράψει ιστορία όταν πουλήθηκε για 110,5 εκατομμύρια δολάρια.
Το Pérez Art Museum Miami ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση Basquiat: Figures, Signs, Symbols, που ανοίγει στις 25 Ιουνίου και θα παρουσιάσει εννέα πίνακες και ένα γλυπτό του Jean-Michel Basquiat από τη συλλογή του Kenneth C. Griffin. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Untitled (Skull) του 1982, ο πίνακας που είχε γράψει ιστορία όταν πουλήθηκε για 110,5 εκατομμύρια δολάρια το 2017.

Ο Jean-Michel Basquiat επιστρέφει στο Μαϊάμι με το έργο που παραμένει συνδεδεμένο με το μεγάλο ρεκόρ της αγοράς του. Το Pérez Art Museum Miami ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου ανοίγει η έκθεση Basquiat: Figures, Signs, Symbols, μια παρουσίαση με έργα από τη συλλογή του Kenneth C. Griffin που φέρνει μαζί μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του καλλιτέχνη.

Επισκέπτης μπροστά στο Untitled (1982) του Jean-Michel Basquiat στο Brooklyn Museum.

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται το Untitled (Skull) του 1982, ο πίνακας που είχε καταρρίψει το 2017 το τότε ρεκόρ του Basquiat όταν πουλήθηκε για 110,5 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί του θα παρουσιαστούν ακόμη οκτώ πίνακες και ένα γλυπτό, σε μια επιλογή που δίνει έμφαση στη μορφή, το πορτρέτο, τη γλώσσα, το χρώμα και στον τρόπο με τον οποίο ο Basquiat φόρτιζε τη ζωγραφική του με σύμβολα και πολλαπλές αναγνώσεις.

Την έκθεση επιμελούνται ο διευθυντής του μουσείου Franklin Sirmans και η Megan Kincaid, ενώ το PAMM τη χαρακτηρίζει μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα παρουσιάσεις του έργου του Basquiat στο Μαϊάμι. Ανάμεσα στα έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι το In Italian του 1983, το Pez Dispenser του 1984 και το Untitled (Tenant) του 1982.

Το μουσείο συνδέει ανοιχτά την έκθεση και με το διεθνές κοινό που θα βρεθεί στο Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντάς της από νωρίς τη θέση ενός από τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού στην πόλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Πολιτισμός / Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Το μεγάλο αφιέρωμα του BFI ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον «πάπα του trash», την ώρα που ο ίδιος θυμάται μια εποχή όπου το κακό γούστο ήταν σινεμά, παιχνίδι και πρόκληση, όχι αντανάκλαση της πολιτικής πραγματικότητας.
THE LIFO TEAM
Dean Majd: η έκθεση Hard Feelings μετατρέπει τη νεανική ανδρική βία και τρυφερότητα σε εικαστικό ημερολόγιο

Πολιτισμός / Το τραυματισμένο ημερολόγιο μιας ανδρικής αδελφότητας

Το Hard Feelings ξεκίνησε μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδικού του φίλου και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για τη φιλία, το τραύμα, τη βία, την απώλεια και την ευαλωτότητα της νεανικής ανδρικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη.
THE LIFO TEAM
ΗΡΩΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πολιτισμός / Ηρώδειο: Τι θα δούμε το καλοκαίρι του 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Πολιτισμός / Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
THE LIFO TEAM
Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Πολιτισμός / Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Η έκδοση φέρνει στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα που φωτίζουν τις ερωτικές του περιπέτειες, την αγωνία του για τάξη και σταθερότητα και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ορμή και στον φόβο της απορρύθμισης.
THE LIFO TEAM
Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Πολιτισμός / Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Το νεο βιβλίο των Gorka Lopez de Munain και Miriam Beltran Valiente συγκεντρώνει πίνακες, γλυπτά και χαρακτικά με αποκεφαλισμένους αγίους, σαπισμένα σώματα και μνήμες θανάτου, δείχνοντας πως για αιώνες η ισπανική τέχνη δεν χρησιμοποιούσε τη φρίκη μόνο για να σοκάρει, αλλά και για να παρηγορήσει.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
THE LIFO TEAM
Η γυναίκα που έκανε τη μόδα να μοιάζει με σκιά

Πολιτισμός / Λίλιαν Μπάσμαν: Η γυναίκα που έκανε τη μόδα να μοιάζει με σκιά

Η έκθεση Lillian Bassman: Bazaar and Beyond, που παρουσιάζεται στο Met έως τις 26 Ιουλίου, φωτίζει μια δημιουργό που δεν αντιμετώπισε ποτέ τη μόδα ως απλό αντικείμενο προβολής. Τη μετέτρεψε σε ίχνος, χειρονομία και πείραμα, ενώ επέστρεψε σε αυτό το έργο δεκαετίες αργότερα, ξεκινώντας σχεδόν μια δεύτερη καριέρα στα 75 της.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΠΟ - Λίνα Μενδώνη: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Η Λίνα Μενδώνη ανέφερε πως η αποκατάσταση του αποτελεί ιστορικό χρέος του κράτους απέναντι στα θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας, διασφαλίζοντας ότι το μνημείο και το ιστορικό τοπίο θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές με τον προσήκοντα σεβασμό
THE LIFO TEAM
 
 