Basquiat: το έργο των 110,5 εκατ. δολαρίων εκτίθεται στο Μαϊάμι

Ο Jean-Michel Basquiat επιστρέφει στο Μαϊάμι με το έργο που παραμένει συνδεδεμένο με το μεγάλο ρεκόρ της αγοράς του. Το Pérez Art Museum Miami ανακοίνωσε ότι στις 25 Ιουνίου ανοίγει η έκθεση Basquiat: Figures, Signs, Symbols, μια παρουσίαση με έργα από τη συλλογή του Kenneth C. Griffin που φέρνει μαζί μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του καλλιτέχνη.

Επισκέπτης μπροστά στο Untitled (1982) του Jean-Michel Basquiat στο Brooklyn Museum.

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται το Untitled (Skull) του 1982, ο πίνακας που είχε καταρρίψει το 2017 το τότε ρεκόρ του Basquiat όταν πουλήθηκε για 110,5 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί του θα παρουσιαστούν ακόμη οκτώ πίνακες και ένα γλυπτό, σε μια επιλογή που δίνει έμφαση στη μορφή, το πορτρέτο, τη γλώσσα, το χρώμα και στον τρόπο με τον οποίο ο Basquiat φόρτιζε τη ζωγραφική του με σύμβολα και πολλαπλές αναγνώσεις.

Την έκθεση επιμελούνται ο διευθυντής του μουσείου Franklin Sirmans και η Megan Kincaid, ενώ το PAMM τη χαρακτηρίζει μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα παρουσιάσεις του έργου του Basquiat στο Μαϊάμι. Ανάμεσα στα έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι το In Italian του 1983, το Pez Dispenser του 1984 και το Untitled (Tenant) του 1982.

Το μουσείο συνδέει ανοιχτά την έκθεση και με το διεθνές κοινό που θα βρεθεί στο Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντάς της από νωρίς τη θέση ενός από τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού στην πόλη.