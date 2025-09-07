ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αυτή είναι η πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα του 2025 για το Billboard

«Θέλω να μιλάνε για εμένα πάντα», τόνισε η σταρ που τιμήθηκε με το βραβείο Impact of the year

Το Billboard απένειμε το βραβείο Impact of the year στην πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα για το 2025 / Φωτ.: Unsplash
Το Billboard απένειμε το βραβείο Impact of the year στην εκδήλωση R&B / Hip-Hop Power Players Event στο Μπρούκλιν, στην πιο επιδραστική καλλιτέχνιδα για το 2025.

Το βραβείο παρέλαβε η Cardi B, η οποία εκφώνησε λόγο, τονίζοντας την αγάπη της για τη hip-hop και το στόχο να κτίσει μια μακροχρόνια κληρονομιά.

«Το χιπ-χοπ είναι ένα συναίσθημα. Μεγαλώνοντας, δεν ήθελα να γίνω σαν τους Shakiras, τους J-Los και τους καλλιτέχνες της R&B- ήθελα να γίνω σαν την Trina και τη Lil Kim. Ήθελα να είμαι σαν κι αυτές»

«Είμαι τόσο ευτυχισμένη που είμαι μέρος σε κάτι το οποίο αγαπώ. Πάντα ονειρευόμουν αυτή την καριέρα - απλά ένιωθα ότι στο περιβάλλον όπου βρισκόμουν, τα όνειρα ήταν όνειρα. Η πραγματικότητα συντρίβει τα όνειρά σου. Έτσι είμαι ευτυχής που η καριέρα μου είναι εκείνη που πάντα ονειρευόμουν».

«Θέλω να μιλάνε για μένα για πάντα. Μιλάμε για όλους αυτούς τους καλλιτέχνες του χιπ-χοπ που βγήκαν πριν από 20 και 30 χρόνια και θέλω να είμαι μέρος αυτού. Δεν θέλω να είμαι μια στιγμή. Θέλω να είμαι μια κληρονομιά ώστε να πεθάνω ειρηνικά μια μέρα και τα παιδιά μου να λένε: "Αυτή είναι η μαμά μου"», πρόσθεσε η Cardi B.

 
 
