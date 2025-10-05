ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

ΣΚΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ, Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΝΧΟΤΕΠ Γ΄ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ

LifO Newsroom
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων Facebook Twitter
Ανοικτός για το κοινό μετά από 20 χρόνια ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄
0

Ύστερα από δύο δεκαετίες, η πρόσβαση σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους της Αρχαίας Αιγύπτου ανακτάται.

Ο εμβληματικός τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄, του Φαραώ που βασίλεψε μεταξύ 1390 και το 1350 π.Χ., δεσπόζει ξανά στην Κοιλάδα των Βασιλέων, σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, στη δυτική όχθη του Νείλου κοντά στο Λούξορ.

Ανακαλύφθηκε το 1799, ωστόσο τα πλούτη του λεηλατήθηκαν νωρίς -ανάμεσά τους και η περίφημη σαρκοφάγος του. Για περισσότερο από είκοσι χρόνια, μια ιαπωνική ομάδα εργάστηκε μεθοδικά στην αποκατάστασή του, αναδεικνύοντας εκ νέου τις τοιχογραφίες του Φαραώ και της συζύγου του, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ισμαΐλ, γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

«Είναι ένας μοναδικός τάφος», δήλωσε ο Ισμαΐλ στο Associated Press, προσθέτοντας, ότι περιλαμβάνεται και το πλαίσιο της κλεμμένης σαρκοφάγου.

Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων Facebook Twitter
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων Facebook Twitter
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων Facebook Twitter
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων Facebook Twitter
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων Facebook Twitter

Ο επισκέπτης κατεβαίνει μέσα από έναν κατηφορικό διάδρομο μήκους 36 μέτρων, που οδηγεί σε έναν ευρύ ταφικό θάλαμο του βασιλιά και δύο μικρότερους χώρους αφιερωμένους στις συζύγους του, Τίγιε και Σιταμούν. Παρότι ο τάφος δεν είναι πλήρως διακοσμημένος, οι σωζόμενες αναπαραστάσεις παρουσιάζουν τον Αμενχοτέπ Γ΄ να στέκεται ανάμεσα στους θεούς της Αιγύπτου, ενώ στους τοίχους του θαλάμου είναι χαραγμένες, σκηνές από το «Βιβλίο των Νεκρών», το ιερό κείμενο που καθοδηγούσε τις ψυχές στο πέρασμά τους προς τον Κάτω Κόσμο.

Η μούμια του Αμενχοτέπ Γ΄, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Πολιτισμού της Αιγύπτου, μεταφέρθηκε από τους ιερείς στον τάφο του παππού του, Αμενχοτέπ Β΄. Φθαρμένη σε μεγάλο βαθμό, εκτίθεται σήμερα δίπλα σε 16 ακόμη μούμιες βασιλέων και βασιλισσών.

Γνωστός και ως Αμενχοτέπ ο Μέγας, ο Φαραώ ανέβηκε στον θρόνο έφηβος και κυβέρνησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, οδηγώντας την Αίγυπτο στην κορύφωση της ισχύος της.

Η πρόσβαση του κοινού στον τάφο συμπίπτει με την αναμονή για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας, που αναμένεται να υποδεχθεί επισκέπτες την 1η Νοεμβρίου - δύο γεγονότα που συμβολίζουν μια νέα εποχή για τον αιγυπτιακό πολιτισμό και μια προσπάθεια της χώρας να αναζωογονήσει τον τουρισμό της, έναν από τους κυρίαρχους πυλώνες της οικονομίας της, μετά από χρόνια πολιτικών αναταραχών και σιωπής.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαίνια για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

Πολιτισμός / Εγκαίνια για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

Η συντομογραφία του μουσείου, GEM (Grand Egyptian Museum), παραπέμπει και στην αγγλική λέξη "gem", που σημαίνει «πολύτιμος λίθος», τονίζοντας έτσι τη σημασία και τη μοναδικότητα του μουσείου ως ένα «κόσμημα» της αιγυπτιακής πολιτιστικής κληρονομιάς
LIFO NEWSROOM
Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Διεθνή / Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Πολιτισμός / Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας
LIFO NEWSROOM
Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ ρίχνει τη σκιά του στη διοργάνωση - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Πολιτισμός / Βραβεία Νόμπελ: Ο Τραμπ «ρίχνει τη σκιά του» στον θεσμό - Προειδοποιήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εισαγάγει ή προτείνει μια σειρά από μέτρα, τα οποία οι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα εμποδίσουν την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα
LIFO NEWSROOM
2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Πολιτισμός / 2o Sex Positive Festival: Ένα τριήμερο για τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Αθήνα

Με κοινοτικό χαρακτήρα και χωρίς κερδοσκοπικό προσανατολισμό, η διοργάνωση βασίζεται στη συλλογική εργασία και στην ελεύθερη συνεισφορά των συμμετεχόντων, ώστε να παραμείνει ανοιχτή σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος
LIFO NEWSROOM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος στην καριέρα της, ενώ θα δώσει και masterclass αφιερωμένο στις διαφορές μεταξύ θεατρικής και κινηματογραφικής ερμηνείας
LIFO NEWSROOM
Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Πολιτισμός / Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Η παράσταση αντλεί υλικό από λαϊκές παραδόσεις και αρχέγονες τελετουργίες των Βαλκανίων, οι οποίες όπως λέει, «εμπλέκουν το σώμα, το πέος και τον κόλπο σε διαφορετικές μορφές»
LIFO NEWSROOM
ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πολιτισμός / Οι ΗΠΑ σε περίοδο λογοκρισίας: ο Στίβεν Κινγκ «πρωταγωνιστεί» στις απαγορεύσεις βιβλίων

Οι πολιτείες που πρωτοστατούν στη λογοκρισία είναι η Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 80 % των καταγεγραμμένων απαγορεύσεων
LIFO NEWSROOM
 
 