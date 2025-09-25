ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αντίδραση 1.200 καλλιτεχνών στο μποϊκοτάζ του Ισραήλ – Στο πλευρό τους Schreiber, Bialik και Messing

«Μεγάλο μέρος της προοδευτικής κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας στο Ισραήλ στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου με προσωπικό κόστος»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Schreiber, Bialik και Messing στις 1.200 διασημότητες που τάσσονται κατά του πολιτιστικού μποϊκοτάζ στο Ισραήλ Facebook Twitter
Ο Liev Schreiber, η Mayim Bialik και η Debra Messing / EPA
0

Ο Liev Schreiber, η Mayim Bialik και η Debra Messing είναι τρεις από τις σχεδόν 1.200 διασημότητες που υπέγραψαν μια νέα ανοιχτή επιστολή, καταδικάζοντας το μποϊκοτάζ των ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Creative Community for Peace και The Brigade, καλεί τους σχεδόν 4.000 υπογράφοντες του ψηφίσματος υπέρ του μποϊκοτάζ -μεταξύ των οποίων οι Emma Stone και Joaquin Phoenix- να επανεξετάσουν τη στάση τους. Άλλα γνωστά ονόματα από τον χώρο του θεάματος που συνυπογράφουν τη νέα επιστολή είναι οι Gene Simmons, Sharon Osbourne, Greg Berlanti, Jerry O’Connell, Howie Mandel, Jennifer Jason Leigh, Lisa Edelstein, Erin Foster, Anthony Edwards, Rebecca De Mornay, Sherry Lansing και Haim Saban.

Η επιστολή ξεκινά με την αναφορά: «Γνωρίζουμε τη δύναμη του κινηματογράφου. Γνωρίζουμε τη δύναμη της αφήγησης. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί όταν μια ιστορία μετατρέπεται σε όπλο, όταν τα ψέματα παρουσιάζονται ως δικαιοσύνη και όταν καλλιτέχνες παρασύρονται να ενισχύσουν αντισημιτική προπαγάνδα. Το ψήφισμα που κυκλοφόρησε υπό τον τίτλο Film Workers for Palestine δεν είναι πράξη συνείδησης. Είναι ένα κείμενο παραπληροφόρησης που προωθεί αυθαίρετη λογοκρισία και τη διαγραφή της τέχνης. Το να φιμώνονται οι ίδιες οι φωνές που προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος και να εκφράσουν την ανθρώπινη υπόστασή τους είναι λάθος, αναποτελεσματικό και μια μορφή συλλογικής τιμωρίας».

«Μεγάλο μέρος του ισραηλινού κινηματογράφου στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου»

Το κάλεσμα για μποϊκοτάζ, που δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ότι οι υπογράφοντες αρνούνται να συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα και εταιρείες που «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού». Εκτός από τους Stone και Phoenix, ανάμεσα στους υπογράφοντες είναι οι Γιώργος Λάνθιμος, Ava DuVernay, Adam McKay, Boots Riley, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Peter Sarsgaard, Aimee Lou Wood, Paapa Essiedu, Gael García Bernal, Riz Ahmed, Melissa Barrera, Cynthia Nixon, Tilda Swinton, Javier Bardem, Joe Alwyn και Josh O’Connor.

Όπως επισημαίνει η νέα επιστολή, παρά τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, μεγάλο μέρος της προοδευτικής κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας στο Ισραήλ στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση με προσωπικό κόστος. Την περασμένη εβδομάδα, η ταινία The Sea -που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Παλαιστίνιου που ρισκάρει τη ζωή του για να πάει στην παραλία του Τελ Αβίβ-κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στα βραβεία Ophir και προτάθηκε ως η επίσημη συμμετοχή του Ισραήλ στα Όσκαρ στην κατηγορία διεθνούς ταινίας. Σε απάντηση, ο υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού του Ισραήλ δεσμεύτηκε να κόψει τη χρηματοδότηση από τα βραβεία.

Η Debra Messing τόνισε: «Όταν οι καλλιτέχνες μποϊκοτάρουν συναδέλφους αποκλειστικά λόγω της χώρας προέλευσής τους, αυτό αποτελεί κατάφωρη διάκριση και προδοσία του ρόλου μας. Η ιστορία μάς δείχνει ότι τα μποϊκοτάζ εναντίον των Εβραίων υπήρξαν διαχρονικά εργαλείο αυταρχικών καθεστώτων -συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια, αυτοί οι καλλιτέχνες συνειδητά ή ασυνείδητα ευθυγραμμίζονται με μια σκοτεινή κληρονομιά αντισημιτισμού».

Η Mayim Bialik πρόσθεσε: «Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί έχουν μια μοναδική ευκαιρία και ευθύνη να υπενθυμίσουν στον κόσμο την κοινή μας ανθρωπιά. Το μποϊκοτάζ κινηματογραφιστών, στούντιο, εταιρειών παραγωγής και ατόμων απλώς και μόνο επειδή είναι Ισραηλινοί τροφοδοτεί τον διχασμό και συμβάλλει σε μια ανησυχητική κουλτούρα περιθωριοποίησης. Επιπλέον, αυτό το ψήφισμα δεν κάνει τίποτα για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, να επιστρέψουν οι όμηροι ή να περιοριστεί η ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού παγκοσμίως».

Η επιστολή της Paramount

Η νέα επιστολή έρχεται λίγες μέρες μετά τη δήλωση της Paramount (12 Σεπτεμβρίου), που επίσης καταδίκασε το μποϊκοτάζ. «Δεν συμφωνούμε με τις πρόσφατες προσπάθειες να μποϊκοταριστούν οι Ισραηλινοί κινηματογραφιστές», ανέφερε η διευθύντρια επικοινωνίας της εταιρείας Melissa Zukerman. «Η φίμωση καλλιτεχνών με βάση την εθνικότητά τους δεν προάγει την κατανόηση ούτε συμβάλλει στην ειρήνη. Η παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας πρέπει να ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διηγούνται τις ιστορίες τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους με κοινά σε όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία και διάλογο -όχι λιγότερο».

Το πλήρες κείμενο της ανοιχτής επιστολής σημειώνει επίσης, ότι «η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία περιλαμβάνει πρωτοποριακά και κριτικά έργα για Παλαιστινίους και Εβραίους, τα οποία έχουν συχνά βραβευτεί διεθνώς. Ότι πρόκειται για έναν ζωντανό χώρο συνεργασίας Ισραηλινών και Παλαιστινίων δημιουργών, που εργάζονται καθημερινά μαζί. Ότι οι ισραηλινοί θεσμοί δεν είναι κυβερνητικά όργανα, αλλά συχνά από τους σφοδρότερους επικριτές της πολιτικής της κυβέρνησης.

Η επιστολή καταλήγει: «Η ιστορία μάς προειδοποιεί. Η λογοκρισία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για να φιμώσει κινηματογραφιστές: στη ναζιστική Γερμανία, στη Σοβιετική Ένωση, ακόμη και στις μαύρες λίστες του Χόλιγουντ. Κάθε φορά παρουσιαζόταν ως αρετή, αλλά κάθε φορά ήταν καταπίεση. Αν θέλετε ειρήνη, καλέστε για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Υποστηρίξτε τους δημιουργούς που προωθούν τον διάλογο. Σταθείτε απέναντι στη Χαμάς. Αφήστε την τέχνη να πει όλη την αλήθεια».

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Κέιβ, ο Ίνο, ο Τσόμσκι και το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ 

Daily / Ο Κέιβ, ο Ίνο, ο Τσόμσκι και το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ 

Η μαζική αποχώρηση δεκάδων συγκροτημάτων από το μεγάλο αμερικανικό φεστιβάλ μουσικής και media South by Southwest λόγω της ύπαρξης χορηγών που ενισχύουν στρατιωτικά το Ισραήλ, επανέφερε το φλέγον ζήτημα του πολιτιστικού μποϊκοτάζ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Πολιτισμός / Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων
LIFO NEWSROOM
Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Καρντινάλε: «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω»

Πολιτισμός / «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω» - Η Κλαούντια Καρντινάλε σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Iταλίδα ηθοποιός, που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια - Μέχρι πρόσφατα δήλωνε πως δεν θέλει να σταματήσει να δουλεύει και πως η συμμετοχή σε 135 ταινίες δεν είναι αρκετές
LIFO NEWSROOM
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσικα Τσαστέιν και Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντι Κάπριο, Τσαστέιν και Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή πολιτική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον, η νέα προκλητική δουλειά του Μισέλ Φράνκο και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ελληνίδας δημιουργού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Πολιτισμός / Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Έντεκα ημέρες απομένουν μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ με την ίδια να ετοιμάζει ένα πάρτι κυκλοφορίας που θα προβληθεί στους κινηματογράφους
LIFO NEWSROOM
 
 