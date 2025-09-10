Ισραήλ: Η βιομηχανία κινηματογράφου απαντά στο μποϊκοτάζ χιλιάδων ηθοποιών - «Στοχεύετε τα λάθος άτομα»

Η Ένωση Παραγωγών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση, μετά την είδηση νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι περισσότεροι από 1.300 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων σταρ του Χόλιγουντ και διεθνείς προσωπικότητες όπως η Όλιβια Κόλμαν, η Τίλντα Σουίντον, η Έμα Στόουν, ο Μαρκ Ράφαλο και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, υπέγραψαν μια δέσμευση για μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών που «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Οι καλλιτέχνες – ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί – υπέγραψαν τη δέσμευση που δημιούργησε η οργάνωση Film Makers for Palestine και καταδικάζουν τον «αδιάκοπο τρόμο» στη Γάζα, προτρέποντας περαιτέρω τη βιομηχανία να «αρνηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απανθρωποποίηση και να κάνει ό,τι ανθρώπινα δυνατό για να τερματίσει τη συνενοχή στην καταπίεσή τους».

Από τη δημοσίευση της δέσμευσης αυτήν την εβδομάδα, ο αριθμός των υπογραφόντων έφτασε τις 3.500. Εκπρόσωποι του ισραηλινού κινηματογράφου άρχισαν να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτή την κίνηση.

Το Σωματείο Σεναριογράφων του Ισραήλ δήλωσε ότι η καμπάνια, που έχει πλέον τη στήριξη 1.800 κινηματογραφιστών, θα «βαθύνει μόνο το σκοτάδι», ενώ η Ένωση Παραγωγών του Ισραήλ ανέφερε ότι «οι υπογράφοντες αυτή τη δέσμευση στοχεύουν τα λάθος άτομα» και ότι η δέσμευση είναι «βαθιά παραπλανητική».

«Για δεκαετίες, εμείς, οι Ισραηλινοί καλλιτέχνες, αφηγητές και δημιουργοί, υπήρξαμε οι κύριες φωνές που επιτρέπουν στο κοινό να ακούσει και να βιώσει την πολυπλοκότητα της σύγκρουσης, περιλαμβανομένων των παλαιστινιακών αφηγήσεων και της κριτικής στις πολιτικές του ισραηλινού κράτους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Παραγωγών του Ισραήλ.

«Συνεργαζόμαστε με Παλαιστίνιους δημιουργούς, αφηγούμενοι τις κοινές μας ιστορίες και προωθώντας την ειρήνη και τον τερματισμό της βίας μέσω χιλιάδων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ».

Συνεχίζει: «Αυτό το κάλεσμα για μποϊκοτάζ είναι βαθιά παραπλανητικό. Στοχεύοντας εμάς – τους δημιουργούς που δίνουμε φωνή σε διαφορετικές αφηγήσεις και ενισχύουμε τον διάλογο – οι υπογράφοντες υπονομεύουν τον ίδιο τους τον σκοπό και προσπαθούν να μας φιμώσουν. Αυτή η κοντόφθαλμη ενέργεια επιδιώκει να εξαλείψει ακριβώς τις συνεργατικές προσπάθειες που εργάζονται για τον τερματισμό της βίας και την επίτευξη ειρήνης. Δεν θα το επιτρέψουμε και θα αντισταθούμε στις προσπάθειές μας να τερματίσουμε τη βία και να φέρουμε δίκαιη ειρήνη στην περιοχή μας προς όφελος όλων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δέσμευση που υπέγραψαν οι κινηματογραφιστές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αναφέρει ότι υπάρχουν «λίγες ισραηλινές κινηματογραφικές οντότητες που δεν είναι συνένοχες» και διευκρινίζεται πως δεν απαγορεύεται στους κινηματογραφιστές να συνεργάζονται με Ισραηλινούς μεμονωμένα.

«Το κάλεσμα ζητά από τους εργαζόμενους στον κινηματογράφο να αρνηθούν να συνεργαστούν με ισραηλινά ιδρύματα που είναι συνένοχα στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτή η άρνηση στοχεύει τη θεσμική συνενοχή, όχι την ταυτότητα. Υπάρχουν επίσης 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι με ισραηλινή υπηκοότητα, και η παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών έχει αναπτύξει οδηγίες ευαίσθητες στο πλαίσιο για αυτή την κοινότητα», προστίθεται.

Με πληροφορίες από euronews.com