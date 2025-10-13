ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη

Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Άννα Κυριακού, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Γεννημένη στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου 1929, η Άννα Κυριακού σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και αργότερα στη Σχολή Charles Dullin στο Παρίσι, με δάσκαλο τον σπουδαίο Ζαν Βιλάρ. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Θέατρο Ρεξ, δίπλα στη Μαρίκα Κοτοπούλη, και συνεργάστηκε με κορυφαίους θιάσους και ηθοποιούς, όπως ο Βασίλης Λογοθετίδης, ο Μάνος Κατράκης και ο Μίμης Φωτόπουλος.

Από τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο ξεχώρισε σε ταινίες όπως Ο μεθύστακας (1950), Η Αγνή του λιμανιού (1952), Ζητείται ψεύτης (1961) και Αλέξης Ζορμπάς (1964). Ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες Safe Sex (1999), Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο (2001) και Οξυγόνο (2003), δείχνοντας την καλλιτεχνική της αντοχή στο χρόνο.

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη.

Η τηλεοπτική της κληρονομιά

Η Άννα Κυριακού αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από την τηλεόραση. Από τα πρώτα χρόνια της ΕΡΤ συμμετείχε σε σειρές όπως Εκείνος κι εκείνος, Η Γειτονιά μας και Γιούγκερμαν. Ωστόσο, ο ρόλος που τη σημάδεψε ήταν αυτός της θείας Μπεμπέκας στις Τρεις Χάριτες (1989–1992), μια ερμηνεία που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Αργότερα, εμφανίστηκε στο Κωνσταντίνου και Ελένης ως «θεία Μάρω» και στις Επτά Θανάσιμες Πεθερές ως «κακιά πεθερά», αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να κινείται με άνεση ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία.

Προσωπική ζωή και παρακαταθήκη

Από το 1949 ήταν μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ενώ υπήρξε παντρεμένη με τον γνωστό αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη.

Ο γιος της την αποχαιρέτησε με λόγια συγκίνησης: «Αγαπημένη μου μανούλα, καλό σου ταξίδι. Έφυγες ήρεμη και ευχαριστημένη όπως το ήθελες. Ήσουν και θα είσαι πάντα υπέροχη».

Η Άννα Κυριακού άφησε πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη για το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο — μια καριέρα που ξεπέρασε τα 70 χρόνια, από τη Finos Films μέχρι τη χρυσή εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης.

