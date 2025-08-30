Άννα Βίσση: Το μήνυμά της για την ακύρωση της μεγάλης συναυλίας στα Ιωάννινα

«Λυπάμαι τόσο πολύ» έγραψε η Άννα Βίσση, αναφερόμενη στη μεγάλη συναυλία που θα γινόταν στα Ιωάννινα αλλά ματαιώθηκε.

Η σκηνή είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Μετά την κατάρρευση της σκηνής στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, λόγω του δυνατού αέρα, η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram.