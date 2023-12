Είναι τελικά το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία; Ένας ιστορικός απαντά

Για τους λάτρεις των χριστουγεννιάτικων ταινιών, το «Die Hard» αποτελεί διαχρονικό σημείο τριβής. «Χωράει» ή όχι το συγκεκριμένο φιλμ σε αυτή τη λίστα; Ένας ιστορικός κινηματογράφου και συγγραφέας δίνει τη δική του απάντηση.

Κάποιοι πιστεύουν πως οι περιπέτειες του Τζον Μακλέιν- τον οποίο υποδύεται ο Μπρους Γουίλις- με τους τρομοκράτες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν χριστουγεννιάτικη ταινία. Κι ας συμβαίνουν όλα τα Χριστούγεννα.

Στο επίκεντρο της διαμάχης, λέει ο Τζέρεμι Άρνολντ- ιστορικός κινηματογράφου και συγγραφέας- είναι το πώς ορίζει κανείς τη χριστουγεννιάτικη ταινία. Κατά τη δική του άποψη, κάθε φιλμ στο οποίο τα Χριστούγεννα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία, μπορεί να μπει σε αυτή τη λίστα.

Τα Χριστούγεννα, επεσήμανε μιλώντας στο CNN, σημαίνουν πολλά πράγματα: χαρά, οικογενειακές συγκεντρώσεις, συμπόνοια, μοναξιά, κυνισμός, εμπορευματοποίηση. Αν κάποιο από αυτά παίζει ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, με φόντο τις γιορτές, τότε ναι, κατά την άποψή του πρόκειται για χριστουγεννιάτικη ταινία.

Για αυτό τον λόγο έχει συμπεριλάβει το «Die Hard» στο βιβλίο του, «Christmas in the Movies». «Ξεκινά ως ο πιο συνηθισμένος τύπος χριστουγεννιάτικης ταινίας: μια δυσλειτουργική ή αποξενωμένη οικογένεια προσπαθεί να συμφιλιωθεί τα Χριστούγεννα», σημείωσε ο Τζέρεμι Άρνολντ.

Thank you @jaketapper for guiding this fun discussion with me on @CNN yesterday. @tcm @Running_Press https://t.co/D4GXVsiSuF