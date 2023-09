Ακυκλοφόρητο τραγούδι της Σινέντ Ο΄Κόνορ θα ακουστεί στο φινάλε του «The Woman in the Wall»

Μήνες μετά τον θάνατό της, ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της Σινέντ Ο΄Κόνορ θα παίξει στο φινάλε της σειράς "The Woman in the Wall".

Η Σινέντ Ο΄Κόνορ θα ακουστεί να τραγουδά το "The Magdalene Song" - μια μελωδία που έδωσε στους δημιουργούς του τηλεοπτικού δράματος. Σε ένα συναισθηματικό φινάλε, το σόλο φωνητικό της μεταφέρει τον πόνο μιας μητέρας που έχασε το παιδί της, πριν εξυμνήσει την αποφασιστικότητα για επιβίωση.

«Το πρώτο μισό του κομματιού είναι εντελώς σπαρακτικό, και το δεύτερο μισό είναι καθαρή πρόκληση» δήλωσε ο Ντέιβιντ Χολμς, μουσικός από το Μπέλφαστ που έκανε την παραγωγή της μουσικής της Σινέντ Ο΄Κόνορ τα τελευταία χρόνια.

«Είναι απίστευτο πώς το νόημα του τραγουδιού συνδυάστηκε με αυτή την ιστορία. Ήταν γραφτό να γίνει. Υπάρχει μια κάποια μαγεία όταν φέρνεις τη μουσική σε μια συναισθηματική ιστορία» επεσήμανε.

Στο δράμα του BBC, στο οποίο αναλύονται οι σκληρές συνθήκες στα σπίτια-φιλοξενίας της καθολικής εκκλησίας της Ιρλανδίας, πρωταγωνιστεί η Ρούθ Γουίλσον. Η σκηνοθέτης της σειράς προσέγγισε τον παραγωγό και όταν του εξέφρασε την αγάπη της για τη μουσική της Σινέντ Ο΄Κόνορ, εκείνος μεσολάβησε ώστε να παραχωρήσει ένα από τα τραγούδια της. Μόλις άκουσε το θέμα της σειράς, του είπε να δώσει το The Magdalene Song.

Η εμπειρία που ενέπνευσε την Σινέντ Ο΄Κόνορ

«Η Σινέντ ενέκρινε τη χρήση του κομματιού πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Και όταν οι παραγωγοί το άκουσαν έμειναν έκπληκτοι που είχαν κάτι τόσο δυνατό. Όλοι νιώσαμε ότι το μόνο μέρος που μπορεί να μπει, είναι το τέλος» δήλωσε ο Χολμς.

Η καλλιτέχνης, η οποία βρέθηκε νεκρή τον Ιούλιο σε ηλικία 56 ετών, είχε σταλεί σε παρόμοιο ίδρυμα όταν πιάστηκε να κλέβει από καταστήματα σε ηλικία 15 ετών. Αργότερα είχε εκφράσει τη συμπάθειά της προς γυναίκες που είχαν υποστεί τις καταπιέσεις της καθολικής εκκλησίας.

Πριν από μια δεκαετία, η καλλιτέχνις είχε γράψει μια δημόσια επιστολή για την εφηβική της εμπειρία. Είχε γνωρίσει μία καλόγρια που της φέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και της αγόρασε μία κιθάρα, αλλά, παράλληλα, είχε γίνει μάρτυρας σκληρών συμπεριφορών σε νεαρή έγκυο.

«Ένα πρωί ξύπνησα και άκουσα τη φίλη μου να ουρλιάζει. Και έτρεξα έξω από τον θάλαμό μου και την είδα να περιβάλλεται από δύο ή τρεις καλόγριες. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες ήταν. Πήραν το μωρό της φίλης μου από τα χέρια της» έγραφε.

«Στους στίχους η Σινέντ προσπαθούσε να πει, νομίζω, ότι αν και είχε περάσει μεγάλες αναταραχές, αυτό δεν θα την εμπόδιζε να είναι αυτή που ήθελε να είναι» είπε ο Χολμς. «Ποτέ δεν μίλησε, πραγματικά, για το νόημα των τραγουδιών της».

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο κεντρικός χαρακτήρας της σειράς τού θυμίζει την O'Connor. «Η μεγάλη μου λύπη είναι ότι η Σινέντ δεν είναι εδώ για να δει τη σειρά» είπε. «Θα ήταν περήφανη. Κάποιοι έχουν επικρίνει το μαύρο χιούμορ στο σενάριο, αλλά μεγαλώνοντας στο Μπέλφαστ έχω δει πως το μαύρο χιούμορ να χρησιμοποιείται ως τεχνική επιβίωσης».

Η οικογένεια της Ο΄Κόνορ θα αποφασίσει αν θα κυκλοφορήσει, μετά θάνατον, το άλμπουμ "No Veteran Dies Alone". Ο τίτλος του είναι εμπνευσμένος από το φιλανθρωπικό έργο της για βετεράνους πολέμου.

«Μερικές φορές απλά μου έστελνε ένα τραγούδι με φωνητικά ηχογραφημένα σε ένα μηχάνημα καραόκε, αλλά και πάλι ήταν καταπληκτικά» θυμήθηκε ο παραγωγός.

Με πληροφορίες από Guardian