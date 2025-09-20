ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Αίγυπτος: Βραχιόλι 3.000 ετών κλάπηκε από το Μουσείο του Καΐρου και πωλήθηκε σε χυτήριο

Το αντικείμενο χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός φαραώ που κυβέρνησε γύρω στο 1000 π.Χ.

Αίγυπτος: Βραχιόλι 3.000 ετών κλάπηκε από το Μουσείο του Καΐρου Facebook Twitter
Το βραχιόλι που κλάπηκε/Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμου και Αρχαιοτήτων Αιγύπτου
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών, που είχε εξαφανιστεί από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, αποκαλύφθηκε πως τελικά κλάπηκε και χυτεύτηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια ειδικός αποκατάστασης πήρε το αντικείμενο –που χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός φαραώ που κυβέρνησε γύρω στο 1000 π.Χ.– από χρηματοκιβώτιο του μουσείου πριν από εννέα ημέρες.

Η γυναίκα επικοινώνησε με έναν αργυροχόο που γνώριζε, ο οποίος πούλησε το βραχιόλι σε χρυσοχόο έναντι 3.735 δολαρίων (2.750 λιρών). Εκείνος, με τη σειρά του, το μεταπώλησε σε έναν εργαζόμενο σε χυτήριο χρυσού για 4.025 δολάρια.

Το υπουργείο ανέφερε ότι και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους μετά τη σύλληψη και τα χρήματα κατασχέθηκαν. Προσέθεσε επίσης ότι θα κινηθούν εναντίον τους οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Την Τρίτη, το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως έλαβε άμεσα μέτρα μετά την εξαφάνιση του βραχιολιού από το εργαστήριο συντήρησης του μουσείου και ότι η υπόθεση διαβιβάστηκε στην αστυνομία.

Μια εικόνα του χρυσού κοσμήματος διανεμήθηκε σε όλα τα αιγυπτιακά αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα, ως προληπτικό μέτρο για να αποφευχθεί η παράνομη διακίνησή του εκτός χώρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εξαφάνιση διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προσωπικό του μουσείου ετοίμαζε τη μεταφορά δεκάδων εκθεμάτων στη Ρώμη για μια έκθεση.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου είναι το αρχαιότερο αρχαιολογικό μουσείο στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί περισσότερα από 170.000 εκθέματα, ανάμεσά τους και τη χρυσή νεκρική μάσκα του Αμενεμοπέ.

Η κλοπή του βραχιολιού σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί οι διάσημοι θησαυροί του τάφου του Τουταγχαμών.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Διεθνή / Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Εκτός από τη νέα χρέωση για τις βίζες, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που εισάγει ένα πρόγραμμα "Χρυσής Κάρτας", το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα να αγοράσουν αμερικανική κατοικία για 1 εκατομμύριο δολάρια
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την υποστήριξή τους παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ και τις προσπάθειες ενός αυξανόμενου αριθμού Δημοκρατικών γερουσιαστών να εμποδίσουν την πώληση όπλων στη χώρα
LIFO NEWSROOM
Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Διεθνή / Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας - «Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 