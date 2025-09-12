19 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (11-17/9)

ΠΑΡΤΙ

Gioli & Assia I Leblanc

Ένα τολμηρό line up με συναρπαστικά ονόματα που έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Οι Giolì & Assia είναι το ιταλικό ντουέτο που επαναπροσδιορίζει την ηλεκτρονική μουσική με έναν μοναδικό συνδυασμό techno, house, indie και pop. Πολυοργανίστες, τραγουδιστές, παραγωγοί και ιδρυτές της Diesis Records, ελέγχουν κάθε πτυχή της τέχνης τους ενώ ο Γάλλος Leblanc είναι καλλιτέχνης μαέστρος που συνδυάζει άψογα το μελωδικό techno με την επική/συμφωνική μουσική. Έχει καταφέρει να διαμορφώσει το δικό του στυλ, επεξεργαζόμενος και αντλώντας έμπνευση από σάουντρακ και κλασική μουσική.

13/9, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 18 ευρώ

Klangkuenstler pres. LINEAR

Ο techno δυναμίτης Klangkuenstler φέρνει το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό του show, LINEAR.

Ο techno δυναμίτης Klangkuenstler φέρνει το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό του show, LINEAR, καλεσμένος των Velocity Collective, Blend & Seds. Γνωστός για το πάντρεμα των ωμών, σκληροπυρηνικών ήχων των ’90s και των αρχών του 2000 με μια σύγχρονη προσέγγιση, συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της techno σκηνής.

13/9, 23:30, Universe Multispace, Λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: από 25 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Σέρλοκ Χολμς: Το Μυστήριο του Βάλτου

Βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ», μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου. Ο διάσημος ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς και ο αφοσιωμένος του συνεργάτης του, ο Δρ. Γουότσον, ταξιδεύουν στην έπαυλη Μπάσκερβιλ, μετά από μια μυστηριώδη πρόσκληση.

11/9-18/1, Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8-12, Κεραμεικός, Σάβ.: 18:30, Κυρ.: 21:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Evripidis & His Tragedies & Rhumba Club: Μια Queer Synth Pop Οδύσσεια

Ο Evripidis & His Tragedies είναι το alter ego του Αθηναίου καλλιτέχνη Ευριπίδη Σαμπάτη. Φωτ.: Daniel Riera

Ο Evripidis & His Tragedies είναι το alter ego του Αθηναίου καλλιτέχνη Ευριπίδη Σαμπάτη. Συνδυάζοντας κλασικό πιάνο, queer storytelling και μαύρο χιούμορ, η εξομολογητική pop μουσική του χορεύει ανάμεσα στην απογοήτευση και τη χαρά. Ο Rhumba Club φέρνει το πάρτι: συνθεσάιζερ, disco, και συναισθηματική απελευθέρωση, στην πόλη που διαμόρφωσε το δεύτερο άλμπουμ του, «Love Apokalypto».

12/9, 20:30, Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 10-12 ευρώ

Franz Ferdinand

Οι θρυλικοί Franz Ferdinand επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία.

Οι θρυλικοί Franz Ferdinand επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερο από δύο δεκαετίες, το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες. Το ελληνικό κοινό γνωρίζει καλά την εκπληκτική σκηνική τους παρουσία από προηγούμενες εμφανίσεις τους, όπως την πρώτη τους ανεπανάληπτη εμφάνιση στο Ρόδον το 2004.

11/9, 21:00, Floyd Live Music Venue, Πειραιώς 117, Αθήνα

Off The Hook Festival 2025

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να «βάλει φωτιά». Δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια και εμφανίσεις από τους Dani Gambino, Tζαμάλ, Conway the Machine, Bloody Hawk, ΝΤΜ κ.ά.

12-13/9, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37

Plisskën 2025

Ο John Maus.

Για δύο ημέρες, οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής σε έναν μοναδικό χώρο που μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό φεστιβαλικό χωριό γεμάτο εκπλήξεις. Η φετινή έκδοσή του είναι πιο εκρηκτική από ποτέ, με πρωτοποριακές μουσικές και συνεργασίες. Tο φεστιβάλ αγκαλιάζει μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και τάσεων, με το κάθε stage να έχει τον δικό του ήχο, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth-pop και darkwave.

12-13/9, 18:30, Πειραιώς 260, είσοδος: από 37 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Ζιζέλ

Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού έρχονται στην Αθήνα.

Μια μεγαλειώδης παράσταση κλασικού μπαλέτου έρχεται στην Αθήνα. Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, σε πλήρη σύνθεση, με 120 συντελεστές, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, έρχονται και στην Αθήνα για να μας παρουσιάσουν το αριστούργημα του Αντόλφ Αντάμ «Ζιζέλ».

14/9, 21:00, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, είσοδος: από 30 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Spiritus Loci

Στέλλα Χριστοφή, Epidermis I, 2025, εκτυπωμένο χαρτί, 100x60 εκ. Φωτ.: BOLD

Τι συνιστά το πνεύμα του τόπου και πώς πλάθεται η επιδερμίδα του τοπίου; Η Στέλλα Χριστοφή, στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Spiritus Loci», διερευνά την εννοιολογική κατασκευή του τοπίου μέσα από ζωγραφικά και γλυπτικά έργα με κύριο μέσο την περιπατητική πρακτική.

13/9-8/10, Space 52, Λάρνακος 28, Τετ.-Παρ.: 8:00-21:00, Σάβ.:12:00-15:00

Queer Con 2

Great Freedom (2021) Φωτ.: FreiBeuterFilm, Rohfilm

Το φεστιβάλ για την queer τέχνη, αισθητική, ποπ κουλτούρα και ορατότητα επιστρέφει για τη 2η διοργάνωσή του. Τιμώμενος καλλιτέχνης του φετινού φεστιβάλ είναι ο καταξιωμένος φωτογράφος, ηθοποιός και casting director Γιώργος Στριφτάρης, φωτογραφικό έργο του οποίου κοσμεί και το επίσημο εικαστικό της φετινής διοργάνωσης. Γνωστός μεταξύ άλλων για τις φωτογραφίες του στα εξώφυλλα και το εσωτερικό των επιδραστικών queer περιοδικών «Fagazine» και «Screw» (το πρώτο του είδους με πρωτογενείς φωτογραφίσεις). Η κεντρική φωτογραφική έκθεση του Queer Con 2, με τίτλο «Synopsis», είναι αφιερωμένη στο έργο του, με θέματα αισθησιακά, ερωτικά, αληθινά και άμεσα, διαχρονικά και βαθιά πολιτικά, τα οποία θα πλαισιώνουν προβολές με video art του ιδίου.

12-14/9, 18:00, Ελληνοαμερικανική Ένωση (HAU), Μασσαλίας 22, είσοδος ελεύθερη

Αναδρομή

Θα παρουσιαστούν έργα του Χρήστου Μαρκίδη από όλες τις περιόδους της δημιουργίας του.

Μια έκθεση του ζωγράφου και ποιητή Χρήστου Μαρκίδη. Θα παρουσιαστούν έργα του καλλιτέχνη από όλες τις περιόδους της δημιουργίας του, με την ευκαιρία της έκδοσης λευκώματος από τις εκδόσεις Αρμός, στο οποίο έχει συγκεντρωθεί η εικαστική του διαδρομή από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και εντεύθεν. Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται 180 αντιπροσωπευτικά ζωγραφικά έργα και σχέδια διανθισμένα με κείμενα ποιητών, ιστορικών και κριτικών τέχνης που έχουν ασχοληθεί με το έργο του, μεταξύ άλλων των Κ. Κουτσουρέλη, Γ. Μπλάνα, Ν. Βαγενά, Ν.Γ. Ξυδάκη, Β. Βασιλοπούλου, Χ.Π. Φαράκλα κ.ά.

10/9-8/10, Πολυχώρος Art Project Space, Φαλήρου 66, Αθήνα, Τρ.: 17:00-21:00, Πέμ.-Παρ.: 12:00-20:00, Σάβ.: 11:00-15:00

Νύχτες

Λήδα Κοντογιαννοπούλου, Double Self 2

Η δέκατη ατομική έκθεση της Λήδας Κοντογιαννοπούλου έρχεται ως φυσική συνέχεια, επέκταση αλλά και υπέρβαση της προηγούμενης δουλειάς της («Το Σπίτι της Μνήμης», 2021, Μουσείο Μπενάκη). Τα νέα έργα της Κοντογιαννοπούλου παρουσιάζονται συνολικά σε τέσσερις ζωγραφικές ενότητες: φιγούρες, αστικά τοπία, συνθέσεις και εσωτερικά. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, αναδεικνύονται ακόμα μια φορά το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, η εσωτερικότητα και η οικειότητα που γεννά η νύχτα.

11/9-11/10, Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι, Δευτ., Τετ.: 10:00-16:00, Τρ., Πεμ.: 10:00–21:00, Παρ.: 10:00-20:00, Σάβ.: 10:30-16:00

La Bocca La Grotta

Πάνος Προφήτης, Bucolic Drama (2021)

Ο Πάνος Προφήτης, μιλώντας μια υβριδική και σαφώς μεταμοντέρνα γλώσσα, επιστρέφει –μορφολογικά– στις πλαστικές απαρχές των αρχαϊκών γλυπτών και –εννοιολογικά– στο σώμα, αντικρίζοντάς το ως σύμβολο και μύθο. Στην έκθεση, γλυπτά, κατασκευές και σκηνικές εγκαταστάσεις του παρουσιάζονται όχι τυχαία σε ένα μουσείο αφιερωμένο στη σύγχρονη γλυπτική και προ(σ)καλούν το βλέμμα των θεατών να κινηθεί τολμηρά στη σκιά, εκεί όπου η υπόσχεση κάθε βεβαιότητας αμφισβητείται.

11/9-30/11, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά – Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο

Θεραπεύοντας το Πλέγμα

Πέγκυ Κλιάφα, Chandelier II - Placebo Series Φωτ.: Χρήστος Φιλιππούσης

Η νέα ατομική έκθεση της Πέγκυς Κλιάφα είναι μια εγκατάσταση βασισμένη στις διασταυρώσεις της τέχνης και της ιατρικής, σε επιμέλεια της Δρ. Σωζήτας Γκουντούνα. Πρόκειται για ένα μεγάλο κεντρικό γλυπτό-πολυέλαιο και φωτεινές κολόνες από κάψουλες-χάπια, καθώς και μια σειρά επιτοίχιων και γλυπτών assemblage (επικόλληση) από καρτέλες χαπιών. Η εγκατάσταση συμπληρώνεται από ένα μεγάλο επιτοίχιο collage από σακούλες φαρμακείου.

11/9-4/10, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ.: 11:00-20:00, Τετ., Σάβ.: 11:00-15:00

Αντιφεγγίσματα

Οι συγγραφείς Δημήτρης Αγγελής, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Κώστας Βραχνός μιλούν για την σχέση τους με τη ζωγραφική και το έργο του καλλιτέχνη, Αλέκου Κυραρίνη.

Μια εκδήλωση γύρω από την έκθεση «Χρώμα Κόκκινο» του ζωγράφου Αλέκου Κυραρίνη. Οι συγγραφείς Δημήτρης Αγγελής, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Κώστας Βραχνός μιλούν για την σχέση τους με τη ζωγραφική και το έργο του καλλιτέχνη. Ο Αλέκος Κυραρίνης πάντα υποστήριζε ότι η ζωγραφική προκύπτει ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Μέσα από την τριβή με την ίδια, αμιγώς καλλιτεχνική γλώσσα, βρίσκει ένα πεδίο ερμηνείας της τέχνης με τρόπο ομαδικό, συμπεριληπτικό.

11/9, 20:00, Citronne, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Κολωνάκι

One Year Later

Ορέστης Παπακωνσταντίνου, Άτιτλο, 110x90, Λάδι σε καμβά, 2025

Τρεις εικαστικοί καλλιτέχνες, η Έλλη Γιαλαμά, ο Ορέστης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Πουλής, από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς τους, μοιράζονται με το κοινό προσωπικές στιγμές δημιουργικής έκφρασης, βάζοντας μία άνω τελεία στο –κατά τα άλλα– αμετάκλητο πέρασμα του χρόνου.

11-27/9, Alma, Σκουφά 24Α, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ.: 11:00-20:00, Τετ., Σάβ.:11:00-16:00

Stories Told to Myself

Η ζωγραφική του Caponi δεν αποτελεί απλή αναπαράσταση της πραγματικότητας αλλά ένα πέρασμα σε κόσμους όπου τα όνειρα αποκτούν μορφή.

Ο Giancarlo Caponi, γεννημένος το 1946 στο Fucecchio (Φλωρεντία), είναι ένας αυτοδίδακτος δημιουργός που ξεκίνησε να ζωγραφίζει από την παιδική του ηλικία. Με περισσότερες από έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής πορείας, έχει παρουσιάσει το έργο του σε κορυφαίους εκθεσιακούς χώρους στην Ιταλία και διεθνώς, ενώ έργα του ανήκουν σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και μουσεία στην Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ζωγραφική του Caponi δεν αποτελεί απλή αναπαράσταση της πραγματικότητας αλλά ένα πέρασμα σε κόσμους όπου τα όνειρα αποκτούν μορφή. Σε κάθε του έργο, οι φιγούρες, τα τοπία και τα αντικείμενα μεταμορφώνονται σε σύμβολα ελευθερίας και φαντασίας.

11/9-8/10, Christina Lappa Art Gallery Athens, Χάρητος 10, Αθήνα

Chronicles of Anesthesia

Κωνσταντίνος Λαδιανός, Το πρόβατο (2025) υαλωμένο κεραμικό

Στην ατομική του έκθεση ο Κωνσταντίνος Λαδιανός συγκροτεί ένα προσωπικό ημερολόγιο που κινείται ανάμεσα στο βίωμα, τον μύθο, το θαύμα και το τερατώδες. Μέσα από πίνακες, κεντήματα και μια μεγάλη σειρά από κεραμικά γλυπτά, αυτοβιογραφικά στοιχεία συναντούν αφηγήσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, την αγιολογική γραμματεία και τη λαϊκή μυθολογία, δημιουργώντας έναν χώρο όπου κάθε έργο λειτουργεί ως καταγραφή –μεταφέροντας μια ατμόσφαιρα, ένα συναίσθημα, την αίσθηση μιας εποχής–, σαν κεφάλαιο που εντάσσεται σε μια ευρύτερη αφήγηση.

13/9-25/10, Can, Christina Androulidaki Gallery, Χαλκοκονδύλη 19, Αθήνα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Gameathlon 2025

Tο mega τεχνολογικό και videogames event, ένα σημείο θεσμός από το 2013 για όσους αγαπoύν τον ψηφιακό κόσμο, επιστρέφει και φέτος. Από οικογένειες και μίνι geeks μέχρι τους πιο σκληροπυρηνικούς παίκτες, σίγουρα υπάρχει κάτι να δείτε, να κάνετε ή να δημιουργήσετε στα 13.000 τ.μ. του mega event. Με ένα πλήθος δραστηριοτήτων, show, gaming, παρουσιάσεων, επιτραπέζιων παιχνιδιών, καταστημάτων και, φυσικά, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό Cosplay της Ελλάδας, τους τελικούς του Επίσημου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends και τα Ελληνικά Βραβεία Video Games όπου διακρίνονται Έλληνες δημιουργοί και τα παιχνίδια τους.

12-14/9, 8:00, Γήπεδο Tae Kwon Do, Φάληρο, είσοδος: από 8 ευρώ