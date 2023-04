Το «μυστικό» να γίνουμε πιο συμπαθητικοί- Ερευνητές του Χάρβαρντ βρήκαν τον τρόπο

Σχεδόν όλοι έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή να κουβεντιάζουμε με κάποιον και ξαφνικά να μην ξέρουμε πώς ακριβώς να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ανησυχώντας μήπως φανούμε αμήχανοι ή μη φιλικοί.

Τι κάνουμε, λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση; Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, υπάρχει ένα απλό -πλην σωτήριο- κόλπο: Κάντε μια ερώτηση.

Αμέσως θα θεωρηθείτε πιο συμπαθής και γεμάτος κατανόηση, κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες για παράδειγμα, να προσληφθείτε σε μια δουλειά ή να πάρετε προαγωγή.

Σε μια σειρά μελετών, οι ερευνητές του Χάρβαρντ εξέτασαν περισσότερες από 300 διαδικτυακές και διαπροσωπικές συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους. Για τις διαδικτυακές συνομιλίες, οι συμμετέχοντες κλήθηκε να μιλήσουν με κάποιο τυχαίο άτομο για 15 λεπτά. Για τις διαπροσωπικές συνομιλίες, εξετάστηκαν δεδομένα από μια προηγουμένως δημοσιευμένη μελέτη 110 ατόμων σε μια εκδήλωση speed-dating.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο Journal of Personality and Social Psychology, δείχνουν ότι όσοι έκαναν περισσότερες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ειδικά ερωτήσεις follow-up, θεωρούνταν πιο συμπαθείς, τόσο διαδικτυακά όσο και διαπροσωπικά.

Bonus πλεονέκτημα: Στην περίπτωση του speed-dating, ήταν επίσης πιο πιθανό να κλείσουν δεύτερο ραντεβού.

«Εντοπίζουμε μια ισχυρή και συνεπή σχέση μεταξύ της διατύπωσης ερωτήσεων και της συμπάθειας», γράφουν οι συν-συγγραφείς. «Οι άνθρωποι που κάνουν περισσότερες ερωτήσεις, αρέσουν πιο πολύ στους συνομιλητές τους».

Οι συμπληρωματικές ερωτήσεις, επισημαίνουν οι ερευνητές, δείχνουν ότι ένα άτομο όχι μόνο ακούει, αλλά δείχνει επίσης ενδιαφέρον. Επιπλέον δείχνουν φροντίδα, επαλήθευση και κατανόηση, γράφουν οι Karen Huang, Mike Yeomans, Alison Wood Brooks, Julia Minson και Francesca Gino του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Κι αυτά είναι ιδιαιτέρως καλά νέα για τους εσωστρεφείς.

«Οι εσωστρεφείς έχουν εξαιρετικές συζητήσεις μεταξύ τους», λέει η Jenny Blake, πρώην career coach της Google και συγγραφέας του βιβλίου «Pivot: The Only Move that Matters is Your Next One». Αυτό είναι σημαντικό, λέει, καθώς οι «βαθιές σχέσεις» συχνά προκύπτουν από «αξιομνημόνευτες» συζητήσεις.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να βομβαρδίζουμε κάποιον άλλον με ερωτήσεις, αλλά οι περιστασιακές ερωτήσεις είναι πολύ σημαντικές.

Και παρόλο που τα ευρήματα μπορεί να ακούγονται αυτονόητα, πολλοί εξακολουθούν να διστάζουν να κάνουν ερωτήσεις στους συνομιλητές τους.

Πρώτον, μπορεί να μη σκέφτονται καν να κάνουν ερωτήσεις, γράφουν οι ερευνητές, επειδή αντ' αυτού εστιάζουν στον εαυτό τους. Επίσης, μπορεί να φοβούνται μήπως φανούν αγενείς ή παρεμβατικοί.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη σημειώνει πως «η τάση να εστιάζουμε στον εαυτό μας όταν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε τους άλλους είναι λανθασμένη».

Επικαλούμενοι πολλές άλλες μελέτες, οι συγγραφείς προσθέτουν ότι «η ανακατεύθυνση του θέματος συζήτησης στον εαυτό μας, ο κομπασμός ή η κυριαρχία στη συζήτηση, τείνουν να μειώνουν τη συμπάθεια».

Οπότε αντί να προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε τον άλλο, επικεντρωθείτε στο να μάθετε απλώς περισσότερα για εκείνον.

Με πληροφορίες από CNBC