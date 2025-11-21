TV & MEDIA
Ρέμος για Μαρινέλλα: «Θέλω να ανοίξει τα μάτια της για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»

«Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής

Ρέμος για Μαρινέλλα: «Θέλω να ανοίξει τα μάτια της για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»
Φωτογραφία: Glomex
Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για τη Μαρινέλλα και την κατάσταση της υγείας της, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο τραγουδιστής αρχικά αναφέρθηκε στις ημέρες της πρώτης τους συνεργασίας με την μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια.

«Την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήσουν κι εσύ εκεί. Ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου πρότειναν την επόμενη χρονιά να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα. Το πρώτο βράδυ που τραγουδήσαμε μαζί, ήσουν κι εσύ εκεί το θυμάσαι, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι "Καμιά φορά". Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σηκώθηκες κι εσύ και η παρέα σου και όλο το μαγαζί και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον για 10 λεπτά», περιέγραψε ο Αντώνης Ρέμος.

«Θέλω η Μαρινέλλα να ανοίξει ξανά τα μάτια της, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ άλλο στο πώς είναι. Κρατάμε αυτή την εικόνα της Μαρινέλλας μας», κατέληξε ο τραγουδιστής.

