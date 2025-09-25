Μαρινέλλα: «Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά» - Ένας χρόνος μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο

Ένας χρόνος πέρασε, από την ημέρα που η Μαρινέλλα κατέρρευσε την ώρα που τραγουδούσε στο Ηρώδειο.

Ήταν Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, όταν η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, την ώρα που τραγουδούσε το κομμάτι «Τα λόγια είναι περιττά» έχασε ξαφνικά την ισορροπία της και κατέρρευσε επί σκηνής στο Ηρώδειο.

Αμέσως η συναυλία διακόπηκε, με τους διοργανωτές να ζητούν συγνώμη για την αναστάτωση, τους θεατές να αποχωρούν σταδιακά από το Ηρώδειο και η Μαρινέλλα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Υγεία».

Εκεί, η Μαρινέλλα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαγνώστηκε με βαρύ εγκεφαλικό.

#Ηρώδειο: Η στιγμή που η Μαρινέλλα καταρρέει επί σκηνής ενώ τραγουδά «τα λόγια είναι περιττά» pic.twitter.com/1BAX1pSjfM — LiFO (@lifomag) September 25, 2024

Για αρκετούς μήνες η κατάστασή της ήταν σοβαρή και φτάνοντας στο σήμερα, 365 ημέρες ακριβώς, μετά από εκείνη την ημέρα, συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη, έχοντας πια μεταφερθεί στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, η κατάσταση της σήμερα είναι ίδια, χωρίς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ουσιαστική μεταβολή.

«Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά, η μαγική φωνή της έναν χρόνο μετά δεν ακούγεται. Ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή μας, την είχε περιγράψει ως μία σταθερά δύσκολη κατάσταση και έτσι είναι», ανέφερε αρχικά.

«Κι αν σκεφτούμε το προχωρημένο της ηλικίας της, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ενώ συνήθως ο χρόνος λέμε ότι είναι σύμμαχος, στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Η ηλικία αυτή σε συνδυασμό με τον χρόνο που έχει περάσει καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη», κατέληξε.