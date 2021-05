Christo and Jeanne-Claude (1935-2020), Packed Coast (Project for Australia, near Sydney)-Συσκευασμένη ακτή (Project για την Αυστραλία, κοντά στο Sydney), 1969. Μολύβι, παστέλ, σπάγγος και πολυαιθυλένιο σε χαρτί επικολλημένο σε χαρτόνι | Pencil, crayon, twine and polyethylene on paper laid down on board | 71 × 55.6 cm. Συλλογή Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή / Basil and Elise Goulandris Foundation Collection. Photo credits © Χριστόφορος Δουλγέρης / Chris Doulgeris