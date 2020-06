ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ μεγαλύτερο σε ηλικία κοινό να μοιάζει απροσδόκητο ίσως το γεγονός ότι ένα μέσο εφηβικού / νεανικού lifestyle, όπως η «εφηβική» Vogue, παρουσιάζει αυτές τις μέρες έναν οδηγό προετοιμασίας για την συμμετοχή σε διαδήλωση, οι εποχές όμως έχουν αλλάξει. Το συγκεκριμένο κείμενο που δημοσιεύτηκε προχθές, στον έντονο απόηχο των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, έχει τίτλο "What to Know Before Heading to a Protest" («Τι πρέπει να γνωρίζεις πριν ξεκινήσεις για την διαδήλωση») και γράφτηκε από την δημοσιογράφο Kandist Mallett, η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλές διαδηλώσεις και φαίνεται να γνωρίζει τα «κατατόπια».

«Οι μαζικές διαδηλώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά απρόβλεπτες», γράφει στο άρθρο της. «Όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, από το Φέργκιουσον ως την Μινεάπολις, οι κινηματικές δράσεις ποικίλουν όσον αφορά στο βαθμό κλιμάκωσης και σύγκρουσης με την αστυνομία... Είναι σημαντικό να κατανοήσεις ότι όποιος συμμετέχει σε μια διαδήλωση, ειδικά αν αυτή γίνεται χωρίς άδεια, οφείλει να είναι προετοιμασμένος να ρισκάρει τη σύλληψη, την κράτηση και την απαγγελία κατηγοριών..».

Ακολούθως, καταθέτει κάποιους βασικούς κανόνες που οφείλει να έχει υπόψη κάποια ή κάποιος που επιθυμεί να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε διαδήλωση που μυρίζει μπαρούτι και δεν έχει προσωπική εμπειρία από αστυνομικούς κλοιούς, «μπάχαλα» και συλλήψεις.

Πάντα να έχεις στο μυαλό σου την πιθανότητα ότι μπορεί να συλληφθείς. Καλύτερα σκούρα ρούχα χωρίς ευδιάκριτα labels...

• Πήγαινε στη διαδήλωση παρέα με ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι

Οι μαζικές διαδηλώσεις μπορούν να «στραβώσουν» ξαφνικά και ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και βοηθά να σε συνοδεύουν άτομα που εμπιστεύεσαι. Είναι καλύτερα να έχεις συνεννοηθεί μαζί τους από πριν μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων σε ειδική εφαρμογή όπως το Signal και να έχετε κανονίσει πού ακριβώς θα συναντηθείτε σε περίπτωση που χωριστείτε...

• Φόρα τα κατάλληλα ρούχα για την περίπτωση επεισοδίων και σύλληψης

Καταλαβαίνω ότι προτιμάς να φαίνεσαι cool φορώντας μπότες ή αρβύλες, πίστεψέ όμως τα πόδια σου θα υποφέρουν (μου' χει συμβεί!). Φόρα παπούτσια άνετα στο περπάτημα και στο τρέξιμο και αντίστοιχα άνετα ρούχα. Πάντα να έχεις στο μυαλό σου την πιθανότητα ότι μπορεί να συλληφθείς. Καλύτερα σκούρα ρούχα χωρίς ευδιάκριτα labels...

• Να έχεις μαζί σου νερό και κανένα σνακ

Είναι σημαντικό να μην αφυδατωθείς. Ένα σνακ για να σε τονώσει μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο για την αντοχή σου αν βρεθείς αποκλεισμένη σε αστυνομικό κλοιό για πολλή ώρα.

• Το να κουβαλάς μαζί κινητό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Μπορεί να σε βοηθήσει να συνεννοηθείς και να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου, μπορεί όμως επίσης να κατασχεθεί και (με την κατάλληλη γραφειοκρατία) να «χακαριστεί» από την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση απενεργοποίησε την τοποθεσία από την συσκευή σου. Έχουμε δει συχνά σε προηγούμενες διαδηλώσεις την αστυνομία να χρησιμοποιεί πληροφορίες τοποθεσίας από τα social media για να ισχυροποιήσει τα συστήματα αστυνόμευσης.

Εικόνα απο τις διαδηλώσεις στο Ντάλας

• Είναι καλό να γνωρίζεις από πριν την περιοχή και τα κατατόπια της πορείας που θα ακολουθήσει η διαδήλωση

• Μην τραβάς φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται πρόσωπα και μην αφήνεις να φωτογραφίσουν κι εσένα

Δεν πρόκειται μόνο για μέτρο προστασίας από τις διωκτικές αρχές. Υπάρχουν επίσης διάφορες ακροδεξιές ομάδες με το δικό τους σύστημα παρακολούθησης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην εκθέτεις πρόσωπα, εκτός αν πρόκειται για την καταγραφή αστυνομικής βίας.

• Φρόντισε να παρατηρείς τις κινήσεις τις αστυνομίας όπως εκείνη παρατηρεί τις δικές σου

Αν δεις ότι οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας επιχειρούν να σχηματίσουν κλοιό μπροστά και πίσω σου, πιθανότατα σκοπεύουν να σας αποκλείσουν και να σας συλλάβουν.

• Εμπιστεύσου το ένστικτό σου

Αν κάτι δε σου αρέσει με την τροπή που παίρνει η διαδήλωση, καλύτερα φύγε. Είναι πάντα προτιμότερο να αποχωρήσεις και μετά να εύχεσαι να είχες μείνει ως το τέλος παρά να μείνεις και μετά να το μετανιώνεις όλο τον υπόλοιπο καιρό που θα σε τρέχουν από δικαστήριο σε δικαστήριο.

Με στοιχεία από την Teen Vogue