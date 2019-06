Θέατρο Η χορογράφος Ανδρονίκη Μαραθάκη στο Φεστιβάλ Αθηνών

«It’s not about if you will love me tomorrow_μέρος 2»: Ένα παιχνίδι που θέτει ερωτήματα για τη σχέση του χορού και της θέασης, από μια άξια εκπρόσωπο των νέων χορογράφων.