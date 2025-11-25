Καταγγελία για ομοφοβία στη Θεσσαλονίκη - Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου έκανε παρατήρηση σε άνδρα που φορούσε crop top

Καταγγελία -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- έκανε ένα άτομο σε βάρος χώρου εκγύμνασης στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου τού έκανε παρατήρηση για την εμφάνισή του και επειδή χόρευε.

Στην ίδια ανάρτηση, ο καταγγέλλων στη Θεσσαλονίκη σημείωσε πως εκείνη την ημέρα φορούσε crop top μπλούζα και χόρευε, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου ισχυρίστηκε πως τον απομάκρυνε για «λόγους υγιεινής».

Στη σχετική του αναφορά, το άτομο παραδέχθηκε ότι φορούσε το εν λόγω ρούχο εκείνη την ημέρα, ωστόσο ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε πως «δεν ήταν η σωστή, ενδεδειγμένη ανδρική ενδυμασία», συνιστώντας του είτε να φορέσει κάτι άλλο, είτε να αποχωρήσει από το γυμναστήριο.

Στην καταγγελία του, πρόσθεσε πως η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του χώρου εκγύμνασης συνιστά «ομοφοβική αντιμετώπιση», με τον τελευταίο να συμπληρώνει πως θα προέβαινε σε ανάλογη «παρατήρηση», ανεξαρτήτως φύλου, ή σεξουαλικού προσανατολισμού.