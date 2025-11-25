Χωρίς Ταξί για δύο ημέρες η Αθήνα - Οι ημερομηνίες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) συνεδρίασε χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, και αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 48ώρης προειδοποιητικής, όπως αναφέρει, απεργίας.

Τα ταξί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, θα «τραβήξουν χειρόφρενο» την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις σ' όλη την επικράτεια.

Μεταξύ των αιτημάτων της Ομοσπονδίας, είναι τα εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Χωρίς Ταξί για δύο ημέρες η Αθήνα: Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

«Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όρια του!

Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Χθες, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».

