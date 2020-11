Υπάρχει και delivery με πραγματικά καλό φαγητό

Με αφορμή το lockdown, πολλά premium εστιατόρια άνοιξαν τους ορίζοντές τους και αποφάσισαν να εντάξουν στις υπηρεσίες τους τη διανομή φαγητού. Αυτό, αρχικά, ήταν μια μεγάλη έκπληξη για όλους. Στη συνείδηση των περισσοτέρων, το delivery αφορούσε περισσότερο τα ψητοπωλεία, τις κλασικές πιτσαρίες και τα μπεργκεράδικα. Η περίπτωση να απολαμβάνουμε ένα γεύμα με διάσημη υπογραφή, προσεγμένη διαδικασία μαγειρέματος και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας φαινόταν ένα μακρινό σενάριο.



Τα πράγματα ανατράπηκαν με την καραντίνα και τις ανάγκες που προέκυψαν απ' αυτήν. Άλλα μαγαζιά εστίασης ένιωσαν την ανάγκη να προχωρήσουν στο delivery για να εξασφαλίσουν κάποιους αναγκαίους οικονομικούς πόρους και άλλα θέλησαν να βρουν τρόπο να διατηρήσουν τη σχέση με τους θαμώνες τους και να τους προσφέρουν στο σπίτι τις γεύσεις εκείνες που είχαν επιθυμήσει. Το ίδιο συνέβη και με αρκετά μπαρ της πόλης αλλά και με μαγαζιά που προμηθεύουν πρώτες ύλες ή μποστάνια που παράγουν φρούτα και λαχανικά.



Έτσι, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να απολαύσουμε ένα γεύμα εστιατορικού επιπέδου στο σπίτι μας και να έχουμε, ανά πάσα στιγμή, τα καλύτερα υλικά στα ντουλάπια και στο ψυγείο μας. Επιπλέον, μπορούμε να στείλουμε ένα γευστικό πρωινό σε συνεργάτες μας για να το απολαύσουν κατά τη διάρκεια ενός Ζoom call, να κάνουμε ένα πάρτι για λίγους με κοκτέιλ που παλιότερα θα βρίσκαμε μόνο σε πρωτοκλασάτα μπαρ και να οργανώσουμε ένα δείπνο με εξαιρετικό φαγητό, εκλεκτές ετικέτες κρασιών και λαχταριστό επιδόρπιο, κάνοντας απλώς μερικές σωστές παραγγελίες από το κινητό μας.

Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα να απολαύσουμε ένα γεύμα εστιατορικού επιπέδου στο σπίτι μας και να έχουμε, ανά πάσα στιγμή, τα καλύτερα υλικά στα ντουλάπια και στο ψυγείο μας.



Ένα από τα πρώτα εστιατόρια που ξεκίνησαν τη διανομή ήταν το Matsuhisa του διάσημου σεφ Nobuyuki «Nobu» Matsuhisa. Το delivery menu του προσφέρει πολλές επιλογές τόσο σε κρύα όσο και σε ζεστά πιάτα και η παράδοση γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του εστιατορίου. Έτσι, το delivery γίνεται με πολυτελή αυτοκίνητα από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί ειδικά γι' αυτή την υπηρεσία και έχει ομοιόμορφη εμφάνιση. Με αυτόν τον τρόπο η εμπειρία Matsuhisa μεταφέρεται στο περιβάλλον μας και η απόλαυση του γεύματός μας έχει κάτι από την αύρα του εστιατορίου. www.matsuhisaathens.com

Mπορείς να απολαύσεις τα λαχταριστά πιάτα του Αthénée στο σπίτι ή το γραφείο.



Διαφορετικά και με ιδιαίτερο σημειολογικό ενδιαφέρον κινήθηκε ο Άρης Βεζενές, που από το πρώτο διάστημα του lockdown μπήκε στη διαδικασία να εμψυχώνει τους ανθρώπους της εστίασης, να εντοπίζει σωστά τις ανάγκες της εποχής και να κάνει τις κινήσεις που θα μπορούσαν όλοι να κάνουν, όχι μόνο για να σωθούν αλλά και για να συνεχίσουν να προσφέρουν πολιτισμό μέσα από τις γεύσεις τους. Έτσι, δημιούργησε ένα νέο brand, το Ekiben, εμπνευσμένο από τα bento boxes που πωλούνται στους σταθμούς των τρένων της Ιαπωνίας και περιέχουν ένα ατομικό γεύμα.

«Η επιθυμία μου για τη δημιουργία υπηρεσίας delivery υπήρχε και πριν από τον Covid-19, αλλά ίσως η πανδημία επιτάχυνε την πραγματοποίησή της. Πάντα ήθελα να έχουν όλοι πρόσβαση στο ποιοτικό φαγητό και το δικαίωμα να το απολαμβάνουν στο σπίτι τους. Εξάλλου, κι εγώ αγαπώ το delivery. Τώρα πια που μπήκαν στο παιχνίδι εστιατόρια με προσεγμένη κουζίνα και εκλεκτές πρώτες ύλες, αλλάζουν σημαντικά οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Η αγορά της διανομής είναι πολύ μεγάλη και δεν βρίσκω κανέναν λόγο να κρατούν τα σκήπτρα σε αυτήν τα σουβλατζίδικα ή τα μαγαζιά που αποστέλλουν κακής ποιότητας φαγητό και σούπες που δένουν με κορν φλάουρ.

Επίσης, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να δώσω την εντύπωση ότι βάζω στην ίδια θέση το delivery και την εμπειρία που προσφέρει η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο. Γι' αυτόν τον λόγο δημιούργησα ένα ξεχωριστό brand, με το δικό του μενού, τα δικά του social και τη δική του επικοινωνία. Ουσιαστικά, βασίστηκα στο μενού του Birdman και έφτιαξα ένα με όλα εκείνα που μπορούν να φτάσουν στον καταναλωτή στη σωστή θερμοκρασία ώστε να τα απολαύσει όπως πρέπει» μας είπε ο Άρης Βεζενές, που επιλέγει πάντα παραγωγούς με πιστοποιημένες αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, καλλιέργειας και εκτροφής για τα εστιατόριά του αλλά και για το Ekiben. Την ίδια σημασία δίνει και στο packaging του delivery, επιλέγοντας συσκευασίες 100% οργανικές και βιοδιασπώμενες. Facebook: Ekiben Athens

Όμως, εκτός από το Matsuhisa και το Ekiben, οι επιλογές είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να γευτεί σπίτι του τα διάσημα sushi bowls από το Sushi Lunchi του Αντώνη Δρακουλαράκου, όπως και λαχταριστά πιάτα του Αthénée στο σπίτι ή το γραφείο, σε ένα delivery menu που ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες. www.sushilunchi.gr & www.atheneeathens.gr

Σκιουφιχτά από το Warehouse.



Εξαιρετικό νέο για όλους εμάς που αγαπάμε το Warehouse ήταν η απόφαση και των τριών μαγαζιών να προσφέρουν υπηρεσίες διανομής με πιάτα πρωινού, όπως αυγά, σάντουιτς και κρουασάν, αλλά και κυρίως, π.χ. σαλάτες και ζυμαρικά. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να παραγγείλεις κάποιο γλυκό, κρασί, καφέ, τσάι, σοκολάτες, χυμούς, κάψουλες καφέ και κοκτέιλ. Το μενού το επιμελείται ο Βασίλης Γεωγλερής και οι συσκευασίες delivery είναι προσεγμένες και καλαίσθητες, όπως είναι, εξάλλου, όλα τα Warehouse. www.warehouseproject.gr



Για τους λάτρεις του γλυκού, πάλι, θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσα τη δυνατότητα που μας δίνει ο Αλέξανδρος Pavlov και το Pavlov's Lab να απολαμβάνουμε στον καναπέ μας μία από τις υπέροχες τάρτες του, τα δαιμόνια cakes ή την Ρavlova του, που πολλές φορές έχουμε ονειρευτεί, αλλά δεν είχαμε ως τώρα τον τρόπο να τη φέρουμε κοντά μας. www.pavlovslab.gr



Την ίδια γαλήνη νιώθουμε ξέροντας ότι τα γλυκά του Κρίτωνα Πουλή με τα μοναδικά συστατικά, που τα επιλέγει με μεράκι και αγάπη, φτάνουν τώρα πια στο σπίτι μας και μπορούν να συμμετέχουν στην καθημερινότητά μας με τον πιο εύκολο και άμεσο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο να μπορεί, ακόμα κι εκείνος που δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το Bon Bon στο Σύνταγμα, να απολαύσει γλυκές δημιουργίες από έναν pastry chef με άξια χέρια. Facebook: Bon Bon Fait Maison GR

Το Sweet Alchemy του Στέλιου Παρλιάρου βρίσκεται πλέον στη Wolt. Τα γλυκά του Κρίτωνα Πουλή φτάνουν τώρα πια στο σπίτι μας.



Στην κατηγορία των γλυκών θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφέρουμε την είσοδο του Στέλιου Παρλιάρου και του Sweet Alchemy στη Wolt. Εκτός από τα πεντανόστιμα γλυκά και αλμυρά μπισκότα, τα cakes, τις πασταφλόρες, τις τάρτες και τις σοκολάτες που μπορούμε να παραγγείλουμε, υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβουμε στο σπίτι μας όλες τις premium πρώτες ύλες και να δημιουργήσουμε μόνοι μας τις μοναδικές συνταγές που προτείνει στο site του ο Στέλιος. www.steliosparliaros.gr



Στο ίδιο πνεύμα, αλλά σε άλλη κατηγορία, κινείται και το Drink Works, που αναλαμβάνει την αποστολή όλων εκείνων των συστατικών και των αξεσουάρ που θα χρειαστεί κάποιος για να δημιουργήσει μόνος του υπέροχα κοκτέιλ. Εσύ επιλέγεις τα κοκτέιλ με τα οποία θέλεις να πειραματιστείς, σημειώνεις τον αριθμό των ατόμων στα οποία θέλεις να προσφέρεις τα diy ποτά σου και η εταιρεία σού στέλνει τα πάντα στις σωστές δόσεις. www.drinkworks.gr



Αν, πάλι, δεν θέλεις να μπεις στη διαδικασία να κάνεις μόνος σου τα ποτά σε ένα privé party, μπορείς να τα παραγγείλεις. Πολλά μπαρ και wine bars έχουν αρχίσει το delivery, όπως ο Βρεττός στην Πλάκα αλλά και το By The Glass. Αγαπημένο δικό μας είναι το Tiki Athens, απ' όπου μπορεί κάποιος να παραγγείλει τέσσερα από τα φημισμένα κοκτέιλ του σε συνδυασμό με κάποια από τα πιάτα του, π.χ. τάκος, μπέργκερ, πίτσα και finger food. www.tikiathens.com

Drink Works



Για τις περιπτώσεις που θέλουμε να οργανώσουμε ένα οικογενειακό γεύμα στο σπίτι, να στείλουμε πρωινό ή brunch σε κάποιους από τους συνεργάτες μας, υπάρχουν δύο εξαιρετικές επιλογές.



Η πρώτη είναι το Cocoon Catering, που έχει μεγάλη παράδοση στη διοργάνωση events και τώρα πια αναλαμβάνει την αποστολή γευμάτων μέσα σε προσεγμένες συσκευασίες και στο concept που θα ζητηθεί. Οι επιλογές που προσφέρει είναι πολλές, η δημιουργικότητα και η έμπνευση μεγάλη και η επικοινωνία εξαιρετική. Μάλιστα, στα άμεσα σχέδια του Cocoon Catering είναι να καλύψει ακόμα περισσότερες ανάγκες και να αγκαλιάσει ακόμα πιο δυναμικά τη νέα εποχή. www.cocoon-catering.gr

Cocoon catering



Η δεύτερη επιλογή που ξεχωρίζουμε είναι οι γνωστοί φούρνοι Παπασπύρου και το catering τους, που μπορούν να αναλάβουν κάθε είδους μικρό ή μεγαλύτερο event αλλά και να φέρουν στον χώρο μας τόσο κρύες γεύσεις όσο και ζεστά πιάτα μοναδικής ποιότητας. Επίσης, υπάρχουν μενού για κάθε γιορτή αλλά και νέα πιάτα που προστίθενται συχνά, ανάλογα με την εποχή και τις φρέσκες πρώτες ύλες που υπάρχουν. www.papaspirou.gr



Τέλος, αν θέλετε να οργανώσετε ένα δείπνο με φίλους και να τους προσφέρετε μοναδικές γεύσεις, αλλά δεν θέλετε να κουραστείτε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε το Different & Different box που έχει προκύψει από τη δημιουργική συνεργασία του Different & Different Catering με τον μοναδικό και πάντα ξεχωριστό Χριστόφορο Πέσκια και την ομάδα του. Το box προσφέρει ready to serve πιάτα από τις κουζίνες του κόσμου και το μίνιμουμ της παραγγελίας είναι για 6 άτομα. Το Different & Different box παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει κάποιος μόνος του το μενού, επιλέγοντας ό,τι επιθυμεί από τις κατηγορίες των κυρίως πιάτων, των ορεκτικών και των γλυκών. www.differentanddifferent.gr

Παπασπύρου

Οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες που έρχονται πλέον στο σπίτι

Μαζί με την αναβάθμιση στο delivery του έτοιμου, μαγειρεμένου φαγητού παρατηρούμε αλλαγές και στις πρώτες ύλες, που έρχονται πλέον κατευθείαν στα σπίτια μας. Καθώς, εξαιτίας της πανδημίας, ο αριθμός των σπιτικών μαγείρων και η συχνότητα με την οποία μαγειρεύουν ανεβαίνoυν, τα υλικά που φτάνουν στην πόρτα μας ακολουθούν κι εκείνα ανοδική πορεία, ποσοτικά και ποιοτικά. Καλάθια με βιολογικά λαχανικά από φάρμες, φρέσκα ψάρια, σπάνια μανιτάρια και όχι μόνο βρίσκονται πλέον ένα τηλεφώνημα ή λίγα κλικ μακριά.



Στο Οικολογικό Αγρόκτημα Διαμάντι, ένα από τα πρώτα οικολογικά αγροκτήματα στην Ελλάδα, παράγονται πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα από σπόρους που προέρχονται κατά βάση από ντόπιες ποικιλίες. Έκτος από λαχανικά και φρούτα, στο αγρόκτημα παράγονται και λίγα κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως βιολογικό γάλα, βιολογικό γιαούρτι και παραδοσιακή φέτα. Οι διανομές κατ' οίκον γίνονται καθημερινά μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική παραγγελία, ενώ δύο φορές την εβδομάδα καλάθια των 10 ευρώ, γεμάτα με λαχανικά και φρούτα εποχής, αποστέλλονται σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης, απ' όπου μπορεί κανείς να τα παραλάβει.



Την ξεχωριστή δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι στη «Μικρή φάρμα της Νάξου» μπορούμε να γευτούμε και στην Αθήνα, μέσω της αποστολής πακέτων. Στο επισκέψιμο αγρόκτημα που βρίσκεται στους Τουμπακάδες Τρίποδες της Νάξου γίνεται αποκλειστικά φυσική καλλιέργεια, χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Ανάλογα με την εποχή και το τι είναι διαθέσιμο στον μπαξέ, μπορεί κανείς να επιλέξει και να παραγγείλει τα οπωροκηπευτικά που θέλει.

Ανάλογα με την εποχή και το τι είναι διαθέσιμο στον μπαξέ, μπορεί κανείς να επιλέξει και να παραγγείλει τα οπωροκηπευτικά που θέλει.



Ο Στρατής Μπουρνούς, ιδιοκτήτης του ψαράδικου «Μυτιληνιός» στου Ζωγράφου (λεωφόρος Παπάγου 141), είναι μια ειδική περίπτωση επαγγελματία που τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται με το delivery ψαριών. Τα ψάρια της ημέρας φωτογραφίζονται και ανεβαίνουν online. Στο καθένα από αυτά αναγράφεται το είδος, το βάρος, η τιμή ανά κιλό και η περιοχή της Ελλάδας από την οποία αλιεύτηκε. «Κάνουμε και βιντεοκλήσεις» λέει ο ίδιος. «Δείχνουμε τα ψάρια live και ο πελάτης διαλέγει. Κάθε μέρα έχω 15-20 τηλεφωνήματα μέσω Viber. Ο πελάτης μπορεί να δει ο ίδιος πώς φαίνεται το ψάρι, τις καραβίδες να σπαρταράνε. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά λειτουργεί».



Ο κ. Μπουρνούς ξεκίνησε να ασχολείται με την κατ' οίκον παράδοση ψαριών πολύ πριν το delivery γνωρίσει την άνθηση των τελευταίων χρόνων και θέλει να τονίσει το θέμα της ασφάλειας: «Έχει γίνει μια έκρηξη όσον αφορά το delivery αυτήν τη στιγμή, αλλά πρέπει να δοθεί προσοχή στο θέμα της ασφάλειας, καθώς το ψάρι είναι ευπαθές προϊόν. Εμείς ακολουθούμε αυστηρά πρότυπα με βάση τις οδηγίες του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, επέλεξα να κάνω έναν θεματικό κύκλο στη Μικροβιολογία Τροφίμων, ώστε να μάθω για τη σωστή μεταφορά και παράδοση νωπού ψαριού σε σπίτια». Τα ψάρια καθαρίζονται σχολαστικά, συσκευάζονται σε κενό αέρος, τοποθετούνται μέσα σε φελιζόλ με πάγο και το αυτοκίνητο με το οποίο μεταφέρονται διαθέτει διαμορφωμένο θάλαμο ψυγείου με ψυκτικό μηχάνημα.



Τα κρεοπωλεία, από την άλλη, φέρνουν κι εκείνα τα προϊόντα τους στα σπίτια μας. Δεν είναι σπάνιο να δει κανείς premium κοπές, rib eye, ακόμα και wagyu, διαθέσιμα για παραγγελία. «Εδώ και χρόνια χρησιμοποιούμε τις τηλεφωνικές παραγγελίες περισσότερο και όχι τόσο τις ηλεκτρονικές» αναφέρει ο Ιωάννης Μαρτάκης του κρεοπωλείου «Μαρτάκης Τσεκούρας» (λεωφόρος Πεντέλης 50, Βριλήσσια, 210 8031032). «Γιατί, για να αφουγκραστείς τι πραγματικά θέλει ο πελάτης, πρέπει να μιλήσεις μαζί του. Πρέπει να καταλάβεις τι θέλει και πολλές φορές να του κάνεις διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί απλώς τα κιλά ή τα τεμάχια δεν επαρκούν ως πληροφορίες. Για παράδειγμα, ο πελάτης έχει στο μυαλό του τη χοιρινή μπριζόλα που του αρέσει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι την έχει κι αυτός που παίρνει την παραγγελία. Να είναι λεπτή, να έχει λίγο πάχος, να έχει ή να μην έχει κόκαλο;».



Το ιστορικό κατάστημα Μιράν (Ευριπίδου 45, 210 3217187) τους τελευταίους μήνες προσφέρει, επίσης, τα προϊόντα του μέσω delivery. Το φημισμένο σουτζούκι του, που παρασκευάζεται από πρόβειο και βοδινό κρέας με κάθε λογής καρυκεύματα, έρχεται πλέον από την Ευριπίδου στην πόρτα σου. Το ίδιο και ο παστουρμάς αλλά και έτοιμα πλατό αλλαντικών και τυριών.



Από την Κονταριώτισσα Πιερίας στον δήμο Ολύμπου, η καλλιεργήτρια μαύρης τρούφας Ελευθερία Τζιάτζιου στέλνει σε ειδικές συσκευασίες τα πολύτιμα μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Οι πελάτες επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και οι Τρούφες Ολύμπου φτάνουν μέσα σε 1-2 μέρες παντού στην Ελλάδα.

Kατεβάστε το Fungi Hellas App, μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα του εποχικού και σπάνιου προϊόντος που εμπορεύεται η εταιρεία.



Συνεργαζόμενος με περίπου 100 συλλέκτες σε όλη τη χώρα, ο Νεκτάριος Φιλιππόπουλος, «γκουρού» των άγριων μανιταριών και ιδιοκτήτης της Fungi Hellas, προτείνει τον τελευταίο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να κατεβάζουν το Fungi Hellas App, μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα του εποχικού και σπάνιου προϊόντος που εμπορεύεται. «Κάθε βδομάδα παραλαμβάνουμε και συλλέγουμε διάφορα είδη μανιταριών, από τα πιο σπάνια μέχρι πολύ γνωστά, π.χ. πορτσίνι, κανθαρέλλες κ.λπ., ανάλογα με την εποχή.

Κάνουμε αμέσως ανάρτηση στην εφαρμογή, μέσω της οποία αποστέλλεται μήνυμα στους χρήστες. Εκείνοι επιλέγουν από τη λίστα το είδος και την ποσότητα που θέλουν. Οι παραγγελίες γίνονται και μέσω του site αλλά και τηλεφωνικά». Ψάχνοντας, θα βρεις από λευκή πολύτιμη τρούφα μέχρι άγρια χόρτα, άγριο σκόρδο και άλλες σπάνιες και ιδιαίτερες πρώτες ύλες.

Το Εstrella στο σπίτι μας

Παραγγείλαμε τρεις από τις γλυκές γεύσεις του Estrella για να δούμε αν μπορούμε να τις αποδώσουμε όπως τις απολαμβάνουμε.

Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα crash test δυνατοτήτων και αφού ένα από τα αγαπημένα μας, ιδιαίτερα delivery είναι αυτό του Estrella, να παραγγείλουμε τρεις από τις γλυκές γεύσεις του και να δούμε αν μπορούμε να τις αποδώσουμε όπως τις απολαμβάνουμε. Έτσι, υποδεχτήκαμε τις χάρτινες συσκευασίες του αγαπημένου μας μαγαζιού και ξεκινήσαμε το στήσιμο των πιάτων.



Τα pancakes μπήκαν στο πιάτο και ξεκινήσαμε το στρώσιμο της κρέμας. Τελικά, η διαδικασία ήταν πιο εύκολη απ' όσο νομίζαμε και τα υλικά που μας είχαν έρθει σε ξεχωριστές συσκευασίες ήταν πλούσια και βοηθούσαν να έχουμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.



Στο συν να προσθέσουμε ότι το παγωτό για το churros funnel pancake ήρθε αναλλοίωτο, οπότε μπορέσαμε να το απολαύσουμε με τον καλύτερο τρόπο αλλά και να το τοποθετήσουμε όπως έπρεπε στο πιάτο μας. www.estrella.gr

Mind the Box

Το MindTheBox είναι μια καινοτόμα ιδέα που σέβεται τον χρόνο αλλά και τον προϋπολογισμό όποιου θα το επιλέξει.

Στο εξωτερικό η αποστολή box με όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να υλοποιηθεί μια συνταγή είναι μια γνωστή υπηρεσία που πολλοί τιμούν χάρη στην πρακτικότητά της. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Εκείνοι, όμως, που θα ήθελαν να έχουν καθημερινά στην πόρτα τους όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να μαγειρέψουν, χωρίς να αναλωθούν στα ψώνια από μαγαζί σε μαγαζί, είναι πολλοί. Το Mind The Box έρχεται για να ικανοποιήσει την επιθυμία τους με τα πιο premium συστατικά και γευστικές επιλογές που καλύπτουν όλα τα γούστα και τις γαστρονομικές συνήθειες.



«Το Mind The Box είναι μια καινοτόμα ιδέα που σέβεται τον χρόνο αλλά και τον προϋπολογισμό όποιου θα το επιλέξει. Δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να ετοιμάσει εύκολα και γρήγορα ένα ευφάνταστο γεύμα με λεπτομερή καθοδήγηση από κορυφαίους σεφ της χώρας και με την καλύτερη και σταθερότερη ποιότητα που θα μπορούσε να έχει. Και όλα αυτά δίχως το χάσιμο του χρόνου και της ενέργειας που απαιτούν τα ψώνια και με σεβασμό στο περιβάλλον, μια και δεν γίνεται σπατάλη πρώτων υλών, που συνήθως απορρίπτονται. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημά είναι ότι λύνει τα χέρια όσων δεν μπορούν να σκέφτονται τι θα μαγειρέψουν, είτε πρόκειται για το καθημερινό τους φαγητό είτε για κάποια συγκέντρωση με φίλους. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι όλο αυτό γίνεται από την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού, χωρίς κάποιος να αναγκαστεί να συνωστίζεται ή να περιμένει σε ουρές» μας είπε η Σάντυ Τζώρτζη, Marketing Director & Product Manager του Βox.



Η διαδικασία για να παραγγείλει κάποιος από το Mind The Box είναι η εξής:

Βήμα 1ο: Επιλέγεις το κουτί με το πιάτο που θέλεις να φτιάξεις από μια μεγάλη ποικιλία συνταγών που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς. Το μενού και τα υλικά ανανεώνονται σε συνεχή βάση, ανάλογα με την εποχή.



Βήμα 2ο: Επιλέγεις τις μέρες που σε εξυπηρετούν για την αποστολή και σημειώνεις τη διεύθυνση στην οποία επιθυμείς να το παραλάβεις.



Βήμα 3ο: Παραλαμβάνεις το κουτί και μετά μπορείς να ξεκινήσεις το μαγείρεμα, ακολουθώντας την αναλυτική συνταγή που θα βρεις στο εσωτερικό του. Επιπλέον, μπορείς να παρακολουθήσεις τη διαδικασία παρασκευής του γεύματος από τον σεφ που έχει εμπνευστεί τη συνταγή σε ένα βίντεο, στο οποίο θα έχεις πρόσβαση.



Στο Mind The Box τα λαχανικά επιλέγονται καθημερινά για τις παραγγελίες της ημέρας και τα κρέατα, όπως και τα θαλασσινά, είναι εστιατορικής ποιότητας και δεν κυκλοφορούν στα καταστήματα λιανικής. Ακόμα και τα ζυμαρικά είναι επαγγελματικής ποιότητας. Για τους δημιουργούς του, το φαγητό είναι ταυτόσημο με την αγάπη και δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα λιγότερο από το καλύτερο.



Το Mind The Box θα είναι διαθέσιμο από τις 15 Νοεμβρίου και θα υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας για γεύματα 2 ή 4 ατόμων. Ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που απαιτεί κυμαίνονται και οι τιμές, που ξεκινούν από τα 25 ευρώ. www.mindthebox.gr

