Εμφανίστηκαν στην αρχή της χρονιάς, με τον δίσκο Dream within a Dream, μια εξαιρετική παραγωγή, που χρηματοδότησαν μόνοι. Αν κρίνουμε από τα όργανα που χρησιμοποιούν, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε Electropop/Synthwave. Ως προς την διάθεσή τους όμως, και τον τρόπο γραφής, ανήκουν στην Dream Pop, αυτό το εξαίρετο παρακλάδι της νεοψυχεδελικής σκηνής, που τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται πολύ δυνατά, και στην Ελλάδα.

Οι δύο ονειροπόλοι, έδωσαν τίτλο στον δίσκο τους, Dream within a Dream, από τον στίχο του Edgar Allan Poe «All that we see or seem/Is but a dream within a dream». Αφιερώνουν τον δίσκο «σε όσους επιμένουν να ζουν μέσα σε ένα Όνειρο», δηλαδή σε όλους όσοι αποδίδουν στο Όνειρο, μια στάση ζωής ή τουλάχιστον κάποια εργαλιακή χρήση.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Dream Pop, είναι η απομάκρυνση από την πραγματικότητα. Η Dream Pop, είναι το αντίθετο του κοινωνικού ρεαλισμού. Έτσι, στους Marva von Theo, δεν θα βρεις την οργή για την κοινωνική αδικία, ούτε κάποια κριτική για την κατάσταση στα χρόνια της Κρίσης.

Ο δίσκος Dream within a Dream, δημιουργεί ένα ονειρικό όχημα δραπέτευσης από το πραγματικό βομβαρδισμένο τοπίο. Οι δύο καλλιτέχνες, εισέρχονται σε αυτό το ονειρικό όχημα, όχι όμως με αφέλεια, όχι με ένα τραλαλά όλα είναι ωραία. Η δραπέτευση δεν τους οδηγεί σε κάποιον παράδεισο, αλλά σε έναν τόπο με στιγμές ευτυχίας.

Ποιο είναι λοιπόν το Όνειρο των δύο αυτών τραγουδοποιών; Η Ονειροκρισία, σε αυτή την περίπτωση, διαχωρίζει τα πρόσωπα, δεν υπάρχει ένα, αλλά δύο. Στα τραγούδια του δίσκου που έχει γράψει ο Theo, φαίνεται ο ενθουσιασμός, στο ονειρικό ταξίδι του με την Μάρβα.

Στο Όνειρο της Μάρβας, υπάρχει η αναζήτηση του πραγματικού εαυτού, και της πραγματικότητας της Αγάπης. Βασικό τραγούδι, γραμμένο από αυτήν, το Secret Lover. Ο μυστικός εραστής είναι ονειρόφαντος, υπάρχει και ταυτόχρονα δεν υπάρχει.

If I tried to touch you,

Would you fade away, my secret lover

Would you ever be mine?

Ένα είδος κρυφτού, διεξάγεται ...

We are playing hide and seek

Either in dreams or in reality

In lustful melodies will I ever find you?

Εγείρεται μια τεράστια αμφιβολία, για την κατάληξη, απόδειξη πως και το ονειρικό, δεν είναι ένα σίγουρο περιβάλλον.

Marva Von Theo -"Secret Lover" | Live at Death Disco



Σε ένα άλλο τραγούδι της, το Fame and Glory, η Μάρβα δηλώνει αδιάφορη για Χρήμα και Δόξα. Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική, στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης. Δεν ακολούθησε όμως το επάγγελμα, αφού ήθελε από μικρή, έναν πιο ονειρογενή δρόμο. Φοιτήτρια ακόμα, εντάχθηκε στο μουσικό σχήμα των Side Effects, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ως frontwoman.

Τα χρόνια τα φοιτητικά, την προικίζουν, με γνώσεις που έρχονται από τα μαθήματα στη Σχολή, αλλά περισσότερο, με εμπειρίες από τις συναυλίες που δίνει με το συγκρότημά της. Οι Side Effects, είναι μια σπουδαία αρχή για την Μάρβα. Από φοιτήτρια, επιθυμεί να γράψει τραγούδια, και γράφει, που όμως δεν τα παρουσιάζει. Με τους Side Effects, προτιμά να ερμηνεύει διασκευές swing pop κομματιών, αλλά όχι δικά της.

Τελειώνοντας την Σχολή, η Μάρβα, γνωρίζεται με τον Theo, ο οποίος λόγω στενής φιλίας του με τον ντραμίστα των Side Effects, βρέθηκε ένα καλοκαίρι στην Ξάνθη. Φεύγει όμως μετά, γιατί εργάζεται ως μουσικός στην Αυστρία.

Αν και τους χωρίζει η απόσταση, συμφωνούν να κάνουν έναν δίσκο μαζί. Έτσι αρχίζει μια αλληλογραφία, και μία αλληλοαποστολή μουσικών ιδεών. Τελικά, ο δίσκος γίνεται, εξ αποστάσεως των σωμάτων, αλλά δια της συνάφειας των ψυχών.

Ο Theo, είναι γεννημένος το 1976, στη Θεσσαλονίκη (Συκιές). Τελείωσε το Λύκειο, παρακολούθησε μαθήματα στο εκεί Πρότυπο Κέντρο Αρμονίου του Φίλιππου Νάκα, και συνέχισε με σπουδές κλασικής και σύγχρονης μουσικής. Έφυγε στην Αυστρία, στα 26 του χρόνια, για να σπουδάσει Σύνθεση. Συνεπώς, έχει πλούσια μουσική παιδεία, γνωρίζοντας σύγχρονη, κλασική και πειραματική μουσική. Αλλά και η Μάρβα, έχει σπουδάσει κλασική μουσική και πιάνο.



Οι Marva von Theo, τώρα ετοιμάζουν δεύτερο δίσκο. Έχουν δύσκολο δρόμο μπροστά τους. Το επάγγελμα Μουσικός, στην Ελλάδα, δύσκολα πληρώνει το νοίκι.



Το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν τους πειράζει.

