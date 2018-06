Δέκα πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις στην Αθήνα για το φετινό καλοκαίρι

Joan Leigh Fermor. Φωτογράφος και Αγαπημένη

Από τις πιο πλήρεις και ενδιαφέρουσες εκθέσεις που έχουν παρουσιαστεί στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα, η αφιερωματική έκθεση στο φωτογραφικό αρχείο της Τζόαν Λι Φέρμορ συνεχίζεται στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι τον Οκτώβριο.



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το κοινό μπορεί να γνωρίσει το έργο της φωτογράφου που θεωρείται κατά πολλούς από τους καλύτερους ερασιτέχνες της Αγγλίας μέσα από 146 φωτογραφίες από τη δεκαετία του '40 μέχρι τη δεκαετία του '60, στην πλειονότητά τους ασπρόμαυρες, που αποτελούν, μεταξύ άλλων, μια ανεκτίμητη καταγραφή της ζωής στη χώρα μας εκείνη την εποχή.

Η σύζυγος του συγγραφέα Πάτρικ Λι Φέρμορ μοιράστηκε μαζί του τη ζωή της επί σειρά ετών, ενώ τους συνέδεε αμφότερους μια βαθιά αγάπη για την Ελλάδα, στην οποία είχαν ταξιδέψει και ζήσει.



Η σύζυγος του συγγραφέα Πάτρικ Λι Φέρμορ μοιράστηκε μαζί του τη ζωή της επί σειρά ετών, ενώ τους συνέδεε αμφότερους μια βαθιά αγάπη για την Ελλάδα, στην οποία είχαν ταξιδέψει και ζήσει.

Ναύπλιο. Εθνική Βιβιλιοθήκη της Σκωτίας, Φωτογραφική Συλλογή. Joan Leigh Fermor, Εδιμβούργο. © Joan Leigh Fermor Estate



Η πορεία της Τζόαν ως φωτογράφου ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 με την αρχιτεκτονική φωτογραφία και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με την καταγραφή κατεστραμμένων κτιρίων εθνικής σημασίας.



Μετά τη γνωριμία της με τον Πάτρικ στο Κάιρο το 1944, άρχισαν να ταξιδεύουν μαζί και η Τζόαν να δημιουργεί το τεράστιο αρχείο φωτογραφιών της που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες στο ευρύ κοινό.



Έχοντας βρεθεί σε όλη την Ελλάδα, τη δεκαετία του '60 θα εγκατασταθούν στη Μάνη, αγοράζοντας ένα κτήμα στην Καρδαμύλη, και θα δημιουργήσουν ένα υπέροχο σπίτι, το οποίο πλέον έχει περάσει με δική τους δωρεά στη διαχείριση του Μουσείου Μπενάκη.

Info:

Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1 & Βασιλίσσης Σοφίας, 210 3671000)

Έως 21/10

Ώρες λειτουργίας: Τετ., Παρ. 10:00-18:00, Πέμ., Σάβ. 10:00-00:00, Κυρ. 10:00-16:00

George Condo at Cycladic

George Condo, Field of Figures, 2011, (Acrylic, charcoal, pastel on linen, 177.8 x 213.4 cm), ιδιωτική συλλογή. © George Condo, 2018. Courtesy of the Artist, Skarstedt Gallery and Sprüth Magers

Μαζί με τον Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, τον Κιθ Χάρινγκ και τον Τζεφ Κουνς, ο Τζορτζ Κόντο συνέβαλε καθοριστικά στην αναβίωση της αναπαραστατικής ζωγραφικής στην Αμερική των '80s. Η ομορφιά και το γκροτέσκο, η «υψηλή» τέχνη και η ποπ αισθητική μπλέκονται μοναδικά στο έργα του που είναι διαποτισμένα από μια βαθιά γνώση της λογοτεχνίας, της μουσικής και της ιστορίας της τέχνης και ανήκουν πλέον στις συλλογές των σημαντικότερων μουσείων του πλανήτη.



Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια μεγάλη ατομική μουσειακή έκθεση του Κόντο, η οποία θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι. Περιλαμβάνει 30 έργα, πίνακες, γλυπτά και σχέδια που καλύπτουν τα τελευταία 20 χρόνια της πορείας του, ενώ για πρώτη φορά ο Αμερικανός καλλιτέχνης αποκαλύπτει στο κοινό μια σειρά ζωγραφικών έργων και σχεδίων που δημιουργήθηκαν το 2017, μεταξύ των οποίων και αυτοπροσωπογραφίες. Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει τις αναφορές, τις ιδέες και τις δεξιότητες του καλλιτέχνη που έχουν κατακτηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Info:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4, 210 7228321-3)

Έως 14/10

Ώρες λειτουργίας: Δευ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00, Τρ. κλειστά

Νέα άφιξη: Γκαλερί Rodeo στον Πειραιά

Cairo 1150 B.C. Oil on linen, 34.3 x 66 cm, 2018, Unique. Courtesy of Rodeo

Ο νέος χώρος της γκαλερί Rodeo, που ιδρύθηκε από τη Σύλβια Κούβαλη το 2007 στην Κωνσταντινούπολη και από το 2014 λειτουργεί μόνιμα στο Λονδίνο, άνοιξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ακριβώς πίσω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε μια παλιά, ψηλοτάβανη αποθήκη των αρχών του 20ού αιώνα η γκαλερί θα εκθέτει έργα διεθνών και Ελλήνων καλλιτεχνών σε μια περιοχή μακριά από το καλλιτεχνικό «κέντρο» της πόλης. Ο χώρος θα φιλοξενεί από τις 18 Ιουνίου την ατομική έκθεση «Snowlion» του Αμερικανού ζωγράφου Leidy Churchman.

Info:

Rodeo (Πολυδεύκους 41, Πειραιάς, 210 4123977)

18/6-2/9

Ώρες λειτουργίας: Πεμ.-Σάβ. 12:00-19:00

Δύο Ελληνίδες καλλιτέχνιδες στην γκαλερί Evripides

«Color Flows»: H Δάφνη Κωστοπούλου μας συστήνει αιθέριες εικόνες ελληνικών τοπίων γεμάτες ήλιο και θάλασσα. Φωτο: Katoufas bros

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε τις δύο ατομικές εκθέσεις των νεαρών εικαστικών Στέλλας Καπεζάνου και Δάφνης Κωστοπούλου που φιλοξενεί η κολωνακιώτικη γκαλερί Ευριπίδης.



Η Στέλλα Καπεζάνου μας εισάγει σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο σύμβολα και στερεότυπα μιας εφήμερης ευημερίας, δοσμένα με στοιχεία ειρωνείας και αυτοσαρκασμού, στην πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής στην Ελλάδα με τίτλο «Βrit Pond», ενώ η Δάφνη Κωστοπούλου μας συστήνει αιθέριες εικόνες ελληνικών τοπίων γεμάτες ήλιο και θάλασσα, που απελευθερώνουν τη φαντασία και αιχμαλωτίζουν τη σκέψη, καλώντας τον θεατή να «συμπληρώσει» ό,τι δεν αποκαλύπτεται στο χαρτί στη δεύτερη ατομική της της έκθεση με τίτλο «Color Flows».

Info:

Evripides Art Gallery (Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, Κολωνάκι, 210 3615909)

Έως 30/6

Ώρες λειτουργίας: Τρ., Πεμ., Παρ. 11:00-20:30, Τετ., Σάβ. 11:00-17:00, Κυρ.-Δευτ. κλειστά

Καλοκαίρι στην πόλη με την γκαλερί The Breeder

Άγγελος Παπαδημητρίου - Paradiso, 2014, neon. Courtesy The Breeder, Athens

H γκαλερί The Breeder συνεργάζεται αυτήν τη φορά με το ξενοδοχείο Hilton και παρουσιάζει τo πρότζεκτ «Summer in the city» με έργα των καλλιτεχνών HOPE, Άγγελου Παπαδημητρίου, Σοφίας Στέβη και Θεόκλητου Τριανταφυλλίδη. Οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από την αστική σημειολογία, τις φωτεινές επιγραφές στα κέντρα διασκέδασης, τους πλανόδιους πωλητές και την αρχαιότητα και δημιουργούν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους έργα που σφύζουν από συμβολισμούς.



Παράλληλα, στον χώρο της γκαλερί στο Μεταξουργείο συνεχίζεται η τρίτη ατομική έκθεση στην Αθήνα της Ελβετο-ιρανής καλλιτέχνιδος Vanessa Savafi με επιτοίχια γλυπτά και φωτογραφικά έργα στα οποία κυριαρχεί η σιλικόνη, ενώ από τις 17 Ιουνίου εγκαινιάζεται στο playroom η έκθεση «Super Paradise» του Κύπριου Ορέστη Λαζούρα με μια σειρά έργων εμπνευσμένων από την κατεχόμενη πλευρά της Λευκωσίας.

Info:

Aethrion, HILTON Athens (Βασιλίσσης Σοφίας 46)

The Breeder (Ιάσονος 45, 210 3317527)

Έως 31/8

Ώρες λειτουργίας γκαλερί: Τρ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-18:00

Dries Verhoeven - «Τοπία Ενοχής». Φωτο: Kevin McElvaney

Δείτε ακόμα

• Την πολυδιάστατη έκθεση «Odysseus and the Bathers» του Αμερικανού καλλιτέχνη Paul Chan που παρουσιάζει ο οργανισμός NEON στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τις 5/7 έως τις 14/10.



• Τη βιντεο-εγκατάσταση «Τοπία Ενοχής» του Ολλανδού Dries Verhoeven στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο του «Ανοίγματος στην Πόλη» του Φεστιβάλ Αθηνών (24/6-3/7).



• Την κεντρική έκθεση στο κτίριο της Οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη, καθώς και τις παράλληλες εκθέσεις και δράσεις του Athens Photo Festival 2018 (μέχρι το τέλος Ιουλίου).



• Την φωτογραφική έκθεση «Ματίς - Γκάμπο. Οι χρονικογράφοι του Μακόντο» με εικόνες του Κολομβιανού φωτογράφου Λέο Ματίς που συνοδεύονται από αποσπάσματα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες από το βιβλίο του 100 χρόνια μοναξιά, στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς (14/6-29/7).

• Τις δράσεις του «Synikismos Festival», του πρώτου νέου θεσμού που διοργανώνει η Ελευσίνα 2021, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (15-24/6).