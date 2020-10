Γιώργος Γιατρομανωλάκης

Foam Magazine Talent Award 2020

The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings

2018

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

Ο Γιώργος Γιατρομανωλάκης, επιστρέφοντας απρόσμενα στην πατρογονική του γη, απομονώνεται σε μια δυστοπική πραγματικότητα, όπου έρχεται αντιμέτωπος με το τραυματικό του παρελθόν και τις μνήμες του. Καθώς αποστασιοποιείται σταδιακά από καθετί οικείο και γνώριμο, μέσα από τη φωτογραφική του πρακτική δημιουργεί ένα νέο κόσμο, έναν μυστηριώδη, οριακό τόπο.

Σ' αυτόν τον μεθοριακό τόπο, που παραλληλίζεται με το κουκούλι της χρυσαλλίδας, όλα είναι ρευστά και το "είναι" βρίσκεται υπό διαμόρφωση, ανάμεσα και μεταξύ, αυτού που έχει γίνει και αυτού που πρόκειται να συμβεί. H εμπειρία αυτή, διαπλέκεται αφηγηματικά με τους βιολογικούς μεταμορφωτικούς κύκλους της φύσης, που διαδραματίζονται παράλληλα και με τους οποίους ο φωτογράφος ταυτίζεται και συμβιώνει απόλυτα.

Οι εικόνες εσωκλείονται στο έργο ως σημειώσεις μιας εμπειρίας που ξεκινάει από την αποδόμηση και τη "θραύση" για να φτάσει στην ολοκλήρωση και το "πέταγμα" και στοιχειοθετούν στο σύνολο τους, τα σημεία μιας πορείας προς μια νέα υπαρξιακή πραγματικότητα.

Το The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings εμπνέεται από τις τελετουργίες διάβασης, που σηματοδοτούν στην ανθρωπολογία τα περάσματα από ένα στάδιο της ζωής σε κάποιο άλλο και επιχειρεί μεσώ μια προσωπικής εμπειρίας να αποτυπώσει τον κύκλο μιας εσωτερικής διαδικασίας μεταμόρφωσης. Έχει παρουσιαστεί και διακριθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και εκθέσεις. Ενώ σε συνεργασία με τον συνθέτη Χρύσανθο Χριστοδούλου και την εικαστικό Κάλλια Τριανταφύλλου και σε διάλογό με τους επιμελητές του μουσείου φωτογραφίας του Άμστερνταμ, επιχειρήθηκε η παραγωγή μιας οπτικοακουστικής εγκατάστασης βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο, η οποία θα παρουσιαστεί σε λίγες βδομάδες στο Kuehlhaus του Βερολίνου, στο πλαίσιο του βραβείου FOAM Talent 2020.

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

© Γιώργος Γιατρομανωλάκης

Ο Γιώργος Γιατρομανωλάκης ζει και εργάζεται ανάμεσα σε Αθήνα και Κρήτη. Έχει εκδώσει τρία φωτογραφικά βιβλία: 'Roadblock to Normality', 'Not provided' και 'The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings'. Το έργο του έχει παρουσιαστεί και διακριθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο FOAM Museum, PhotoEspaña, Festival Circulation(s), Aperture Gallery, Mattatoio-Roma, Belfast Photo Festival, Voies Off –Arles, Athens Photo Festival, Month of Photography Los Angeles κ.α. Είναι συνιδρυτής του καλλιτεχνικού χώρου Zoetrope και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Phases.

website: https://www.yatrom.net/