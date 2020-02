Everyone is Everything ///Τα πάντα Όλοι

Ανοιχτή ερωτική επιστολή στην ιοστεφή πολιτεία

*

Φωτογραφίες, κατασκευές του Μάνου Τζαφάλια

'Οπως φαίνεται κι από το βιογραφικό του, και για όσους τον γνωρίζουν, βρίσκουμε πάντα τον Μάνο Τζαφάλια εκεί που δεν τον περιμένουμε. Διαθέτοντας "πολλά βέλη στη φαρέτρα του", μας εκπλήσσει τώρα με μία έκθεση φωτογραφίας -η πρώτη του, που προέκυψε όπως προκύπτουν, φαντάζομαι, και οι δημοσιογραφικές του αποστολές. Μέσα από λαβυρινθώδεις και απρόσμενες διεργασίες, και σίγουρα πολύ καλά μελετημένη προσέγγιση. 'Οπως μου το περιέγραψε ο ίδιος -παραχωρώντας μου στο όνομα της μακρόπνοης φιλίας μας μερικές ακόμη ανεπεξέργαστες φωτογραφίες- είναι φανερό πως η έκθεση αυτή δεν μπορούσε να μην υπακούσει στου ίδιους νόμους.

"Για την έκθεση έχω 122 φωτογραφίες σύνολο.

Μου βγήκε αυτός ο αριθμός διαιρώντας τις μέρες του δίσεκτου 2020 (366) διά του 3.

Τον τελευταίο χρόνο έχω πάθει ναμποφική θεματική εμμονή με το τρία και το εννέα, ειδικά το τρία, καθότι είναι βασικό δομικό και θεματικό στοιχείο σε ένα μυθιστόρημα που έχω αρχίσει να γράφω.

Βλέπεις μου προέκυψε πολύ υλικό.

Το μεγαλύτερο μέρος το τράβηξα τους δυο τελευταίους μήνες, ειδικά αφού τον περασμένο Δεκέμβριο μου πρότεινε η ιδιοκτήτρια του Plataion56 art space Άννα Ασπασία Θεοδωράκη να κάνω έκθεση εκεί.

Το πως βρέθηκα εκεί είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, που ξεκινά με μια ανάρτηση στο Facebook της μουσικού και μουσικοσυνθέτριας Σοφίας Λαμπροπούλου, που παίζει κανονάκι για το λατρεμένo μου συγκρότημα Lost Bodies.

Με αφορμή αυτή την ανάρτηση, πήγα να δω μια ατομική έκθεση της Ειρήνης Καραγιαννοπούλου στη γκαλερί Aetopoulos Athens. Εκεί γνώρισα την Ειρήνη και μου πρότεινε να δω κάποια έργα της σε μια άλλη, συλλογική έκθεση στη γκαλερί Automatic Transmission, στο Μεταξουργείο.

Κατέληξα εκεί το βροχερό βράδυ της 21ης Νοεμβρίου, ως μέρος μιας γκαλερότσαρκας που περιελάμβανε την Bernier Eliades στο Θησείο και την A. Antonopoulou Art στου Ψυρρή.

Αφού χάζεψα τους δυο πίνακες της Ειρήνης, ρώτησα την κυρία που ήταν εκεί στην Automatic Transmission (σ.σ. αποδείχθηκε ότι ήταν η ιδιοκτήτρια Παρασκευή Καλογεράκη), αν υπάρχουν άλλες γκαλερί στη γειτονιά και μου είπε για την Plataion56 art space.

Εκεί, φωτογράφισα τη ζωγράφο Δάφνη Μαλλιάρα μπροστά σε ένα έργο της, έκανα tag την Plataion56 art space στο Instagram κι έτσι ξεκίνησαν όλα." Μάνος Τζαφάλιας

Plataion56 art space

Πέμπτη 13 με Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Έναρξη: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00

Πλαταιών 56, Μεταξουργείο / Κεραμεικός

Αθήνα 10435

Τρίτη-Παρασκευή: 12:00-21:00. Σάββατο-Κυριακή: 14:00-21:00. Δευτέρα: κλειστά.



[email protected]

Τηλ./Tel.: +30 2155017828

Κιν./Mob.: +30 6937180800

Rituals /// Τελετουργίες © Μάνος Τζαφάλιας

Από τους στίχους του Πινδάρου, μέχρι τον πεζό λόγο του Άγγελου Τερζάκη και τις #nofilter αναρτήσεις στο Instagram και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιώδες - ή βιολετί ή μενεξεδί, αν προτιμάτε - χρώμα που παίρνει ο ουρανός της Αθήνας το σούρουπο και την αυγή, είναι συνυφασμένο με την υπόσχεση αλλά και την απογοήτευση.

Όλοι πλέον έχουμε την ελευθερία να είμαστε ό,τι θέλουμε όποτε θέλουμε δίχως να ζητάμε ουδενός την άδεια. Όλοι είμαστε καλλιτέχνες, όλοι είμαστε φωτογράφοι, όλοι είμαστε δημοσιογράφοι, όλοι είμαστε αρχιτέκτονες, όλοι είμαστε ταξιδιώτες, όλοι είμαστε επιχειρηματίες – τα πάντα όλοι! Αλλά ταυτόχρονα μήπως προκύπτει και η καταπιεστική ανάγκη να είμαστε και να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να επιβιώσουμε κοινωνικά και κυριολεκτικά; Και να επιβιώσουμε σ' έναν κυρίως αγγλόφωνο κόσμο, όπου αντίστοιχα Everyone is Everything;

Η έκθεση του Μάνου Τζαφάλια στηρίζεται σε έξι (6) ενότητες φωτογραφίας και σε τρεις (3) κατασκευές για να ερευνήσει και να αποτυπώσει τί μπορεί να σημαίνει «Τα πάντα Όλοι».

Ανάμεσα στα πορτραίτα και τις φωτογραφικές σκηνές, μπορεί κανείς να βρει τη νεο-εκλεγείσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αλλά και έναν άπατρι άστεγο που προτίμησε να παραμείνει ανώνυμος παρότι δέχτηκε να ποζάρει.

Μέσω των κατασκευών (installations) αποσυντονιζόμαστε, αναπολούμε, προβληματιζόμαστε, γελάμε, ερωτευόμαστε και ακονίζουμε τις αισθήσεις και τα συναισθήματά μας.

Γενικά, παίζουμε με τις έννοιες, χανόμαστε και βρισκόμαστε στη μετάφραση, χαλιναγωγούμε όσο μπορούμε το τυχαίο και τσαλαβουτάμε σε θάλασσες λαμπερών συμπτώσεων. Άλλοτε τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Άλλοτε καθόλου.

Μαζί με το κείμενο αυτό, αποστέλλονται τρεις εικόνες. Είναι ενδεικτικές. Στον τύπο και στα social media δεν θα διαθέσουμε υλικό από την ίδια την έκθεση. Αν θέλετε να δείτε, ελάτε να δείτε. Από κοντά. Αν θέλετε να ξέρετε όμως, τα hashtag της έκθεσης είναι #eie_av και #tapantaoloi.

Asphalt Embrace /// Ελ Αμπράσο ντελ Ασφάλτο (sic) - (από το Τρίπτυχο: Πόθος, Πάθος, Πυρ) © Μάνος Τζαφάλιας

Rituals /// Τελετουργίες © Μάνος Τζαφάλιας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, φωτογραφημένη μπροστά από την είσοδο του συμπλέγματος διαμερισμάτων όπου μένει στο Μεταξουργείο - από την ενότητα Acropolis: Institutions /// Ακρόπολη: Θεσμοί. "Αποφάσισα να τη φωτογραφίσω επειδή είναι γειτόνισσα!". © Μάνος Τζαφάλιας

Friends, family /// Φίλοι, γονείς © Μάνος Τζαφάλιας

Fall to grace /// Πέσε πάνω © Μάνος Τζαφάλιας

Airbnb Lover "We met on Twitter" /// "Μέσω του Twitter γνωριστήκαμε" (από το Τρίπτυχο: Πόθος, Πάθος, Πυρ). Ανεπεξέργαστη φωτογραφία. © Μάνος Τζαφάλιας

© Μάνος Τζαφάλιας

Ο Μάνος ("αλλά απ' το Μενέλαος") Τζαφάλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και είναι freelance δημοσιογράφος και παραγωγός σε φάση απεξάρτησης απ'τo επάγγελμά του – δεν του δίνει αυτά που του έδινε, πια, και λέει να το κόψει.

Κείμενα και έρευνές του έχουν δημοσιευτεί στο Al Jazeera English Opinion, την Daily Telegraph (UK), το Δελτίο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Bulletin of the WHO), τον Economist, τον Independent (UK) και τους New York Times. Ως παραγωγός έχει συνεργαστεί με το BBC, το ABC (Αυστραλία), το CBC (Καναδάς) και στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Λαμπρινή Θωμά και Νίκου Βεντούρα "Παλληκάρι – Ο Λούης Τίκας και η Σφαγή του Λάντλοου». Παλαιότερα δούλευε στον εγχώριο lifestyle περιοδικό τύπο (Down Town, Nitro, Big, Status, ΒηMagazino, Lifo) αλλά ένα mid-career μεταπτυχιακό στο Λονδίνο και καπάκι η κρίση τον πήγαν σε άλλους δρόμους.

Το Δεκέμβριο του 2018 θα μετακόμιζε στην Κωνσταντινούπολη να εργαστεί ως παραγωγός συνεντεύξεων για το κρατικό TRT αλλά ένα απρόσμενο e-mail του θύμισε κάποια πράγματα και άλλαξε γνώμη.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το δοκίμιο του "Griechische Inseln als Filter" ("Τα Ελληνικά Νησιά Ως Φίλτρα") στο Grenzen und Spaltungen (Σύνορα και Ρωγμές) των εκδόσεων Novo (Φρανκφούρτη), που επιμελήθηκε η Sabine Beppler-Spahl.

Η ασταθής σχέση του με τη φωτογραφία ξεκίνησε όταν ο θείος του Γιώργος Σφήκας χάρισε σε εκείνον και τον αδελφό του από μια σοβιετική φωτογραφική μηχανή Σμένα 35mm.

Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί στον Economist και στο Δελτίο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

Το 2004 διοργάνωσε το φεστιβάλ οίνου και γεύσεων "Άνεμος/Γη", με φωτογραφίες του Γιώργου Βδοκάκη, γλυπτά του Πραξιτέλη Τζανουλίνου και ακουαρέλες της Anna Baudhuin, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του nanogod (sic).

Στην Documenta της Αθήνας δεν πήγε. Δούλευε σαιζόν στην Κω εκείνο το καλοκαίρι. Πάντως, έχοντας μεγαλώσει στη Νότιο Αφρική την εποχή του απαρχάιντ και στη Ρουμανία την εποχή του Τσαουσέσκου, πιστεύει ότι τα πράγματα ενίοτε αλλάζουν προς το καλύτερο παρά τις όποιες παρούσες ενδείξεις.

Η Everyone is Everything ///Τα πάντα Όλοι είναι η πρώτη του έκθεση.