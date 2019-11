Η εποχή του Joker

Kshama Sawant, η πρώτη εκλεγμένη σοσιαλίστρια στο δημοτικό συμβούλιο του Σιάτλ από το 1916

Τον περασμένο Ιούλιο, χιλιάδες εργαζόμενοι της Amazon απέργησαν στο πλαίσιο ενός συντονισμένου κινήματος σε Ευρώπη και Αμερική που ξαναβρίσκει το νήμα, παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις σε uber-οποιημές επιχειρήσεις, των διεθνών εργατικών παραδόσεων του προηγούμενου αιώνα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία του Jeff Bezos βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών ακτιβιστικών οργανώσεων -ειδικά στη Γαλλία και τη Γερμανία- λόγω της αθρόας φοροδιαφυγής στην οποία επιδίδεται ανενόχλητα. Στο Σιάτλ, όπου βρίσκεται και η έδρα της Amazon, οι πρόσφατες εκλογές για το δημοτικό συμβούλιο της πόλης υπήρξαν αφορμή για μία σκανδαλώδη χρηματοδότηση -"χρηματική βόμβα"- των υποψηφίων της αρεσκείας της εταιρείας. "'Ενα τέλειο παράδειγμα της ανεξέλεγκτης απληστίας των επιχειρήσεων" (Bernie Sanders). Η ύβρις έγινε ωστόσο αντιληπτή από τους ψηφοφόρους, φέρνοντας σε δύσκολη θέση ακόμη και τον εκλεκτό της Amazon, με αποτέλεσμα να ηττηθούν οι υποψήφιοι των επιχειρήσεων στις 5 από τις 7 συνολικά αναμετρήσεις για τις έδρες του δημοτικού συμβουλίου, με την Kshama Sawant, την υποψήφια του Socialist Alternative Party να κερδίζει την σημαντικότερη και πιο έντονη μάχη.

H Kshama Sawant. Φωτ. Occupy.com ("The Most Dangerous Woman in America")