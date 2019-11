Άλλες Ωδές;

(Any more Odes?)

Διεθνής ομαδική έκθεση των TransEurope Athens / EyesCulture

στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων



από τις 11 Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020

Εγκαίνια: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, 20.00

© Aimilia Balaska (GR)

www.transeuropephoto.eu

A PLATFORM FOR PHOTOGRAPHY AND VISUAL ARTS

www.eyesculture.com

EXPLORING CONNECTIONS THROUGH PHOTOGRAPHY

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περίπου 150 έργα δημιουργών από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Φινλανδία.

Συγκεκριμένα, οι 10 συμμετέχοντες δημιουργοί είναι οι:



Aimilia Balaska (GR) / Bojan Mredenović (HR) / Demetris Koilalous (GR) /Nicolas Lambouris (CY) /Margarita Yoko Nikitaki (GR) /Emilio Pemjean (ES) /Kukka-Maria Rosenlund (FI) / Aristotle Roufanis (GR) / Maija Annikki Savolainen (FI) /Theodoros Zafeiropoulos (GR)

*



Άλλες ωδές; (Any More Odes?)

Ο τίτλος της έκθεσης Άλλες Ωδές; (Any More Odes?) παραπέμπει στην "Ωδή στη Χαρά", η οποία χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός κρίκος των τριών εκθέσεων TransEurope και ως εφαλτήριο ενός ανοιχτού ερωτήματος. Πράγματι, η αμφισημία παίζει κυρίαρχο ρόλο σε όλες τις εργασίες των 10 συμμετεχόντων δημιουργών που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση, αναμένοντας από τον θεατή να τις εξερευνήσει.

Η έννοια του χώρου φαίνεται να αποτελεί μία από τις βασικές θεματικές, χωρίς όμως να ενέχει τους περιορισμούς μιας κλασικής προσέγγισης. Πόσοι κόσμοι βρίσκονται μέσα σε έναν κόσμο και πώς μπορεί κάποιος να διαχωρίσει τις "πραγματικές" από τις μυθοπλαστικές κατασκευές; Τι ορίζουμε ως ιδιοκτησία και κυρίως, πως μια έννοια που φέρει τέτοιο σημασιολογικό φορτίο μπορεί να εκφραστεί σε μια εικόνα; Πώς έχουμε καταφέρει να μετασχηματίσουμε το φυσικό περιβάλλον σε ένα αστικό οικοσύστημα με ποταμούς, κοιλάδες και λόφους από τσιμέντο; Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό πόσο μόνοι έχουμε καταλήξει να νιώθουμε;

Άλλες Ωδές; Η ερώτηση επαναλαμβάνεται, καθώς η απάντηση ταλαντεύεται ανάμεσα στις οικογενειακές αναμνήσεις, στην αίσθηση της απώλειας, στην έννοια του σπιτιού. Οι υποτιθέμενα διαφανείς εικόνες του παρελθόντος, γίνονται πρόφαση για να ανασύρουμε συναισθήματα και σχέσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αναμνήσεις προσεγγίζονται περισσότερο εννοιολογικά δημιουργώντας μία παιγνιώδη σχέση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν μέσα από την αναφορά σε αρχειακό υλικό, αντικείμενα και γεγονότα. Ούτως ή άλλως, η έκθεση αυτή δεν "εξυμνεί" μία συγκεκριμένη φωτογραφική προσέγγιση.

Δεν υπάρχει μόνο μια ωδή εδώ, αλλά πολλές: είτε "υμνώντας" τo ρίσκο που οι δημιουργοί παίρνουν διερευνώντας το φωτογραφικό μέσο και πειραματιζόμενοι με τη φωτογραφική διαδικασία στα διαφορετικά στάδιά της είτε εστιάζοντας σε συγκεκριμένα στοιχεία που κατά αυτούς την καθιστούν μοναδική ή τους επιτρέπουν να κατακτήσουν τον εκφραστικό τους στόχο - όχι μέσα από την περιγραφή αλλά μέσα από την ιδιοποίηση (appropriation) και την ανακατασκευή συνδυασμών και συνθέσεων.

Άραγε οι δημιουργοί προσκαλούν τον θεατή να προσεγγίσει τις εικόνες τους με κριτικό πνεύμα; Επιδιώκουν οι εικόνες τους να "υμνήσουν" την ίδια τη φωτογραφική πράξη; Όλα τα έργα επιφέρουν αναστοχασμό. Ορισμένα μέσα από υπαινιγμούς ψιθυρίζουν στον θεατή, άλλα με δυνατές φωνές τραγουδούν ωδές που πραγματώνουν κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες. Κάτω από την ενωτική ομπρέλα αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος οι διαφορετικές φωνές αυτής της έκθεσης αναμένουν να ακουστούν.

Αλεξάνδρα Αθανασιάδου

Συνεπιμελήτρια EyesCulture



Στις TransEurope εκθέσεις φωτογραφίας [Μαδρίτη (7/6 - 23/7), Ελσίνκι (12/6 - 1/7), Αθήνα (11/11 - 6/1/2020] παρουσιάζονται εργασίες που επελέγησαν κατά τη διάρκεια των Portfolio Reviews (αξιολογήσεις φωτογραφικών προτάσεων) που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και στις τρεις πόλεις. Στην Αθήνα η δράση των Portfolio Reviews είχε φιλοξενηθεί τον Ιούνιο του 2018 στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Οι εκθέσεις συνοδεύονται από κατάλογο-βιβλίο που εμφανίζει το σύνολο των 31 εργασιών που επελέγησαν, ενώ περιέχει και πληροφορίες για όλες τις δράσεις του TransEurope (preparatory workshops σε 14 χώρες, portfolio reviews, ομιλίες, κ.α.).

Εκδοτικός οίκος: La Fabrica _ Fundación Contemporánea (διοργανωτής της PhotoEspaña)

Διαστάσεις:24x30cm /Σελίδες: 136 /ISBN: 978-84-17769-12-3 /

Δυνατότητα (online) αγοράς: 12€

Διανομή: σε πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών χωρών (βιβλιοπωλεία και εκθεσιακούς χώρους)

© Demetris Koilalous (GR)

© Aristotle Roufanis (GR)

© Theodoros Zafeiropoulos (GR)

© Maija Annikki Savolainen (FI)

© Emilio Pemjean (ES)

© Nicolas Lambouris (CY)

© Bojan Mredenović (HR)

© Kukka-Maria Rosenlund (FI)

© Margarita Yoko Nikitaki (GR)



WORKSHOPS _ Αθήνα _ Νοέμβριος 2019

Παράλληλα, πραγματοποιούνται πολυήμερα Εργαστήρια Φωτογραφίας στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη τα δύο πρώτα, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν:

21-24/11 "Experiments with the Irrational" με την Clare Strand

(σημ. οι δύο πρώτες μέρες του εργαστηρίου θα γίνουν στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη)

https://www.eyesculture.com/index.php/project/experiments-with-the-irrational/

keywords: absurd, unconventional, new ideas, unplanned, new project

21-24/11 "Super Vision" με τον Mishka Henner

https://www.eyesculture.com/index.php/project/super-vision/

keywords: documentary in the digital age, geo-politics, online data, online resources

27-29/11 "Image-Concept-Project-Exposure" με τον Moritz Neumuller

https://www.eyesculture.com/index.php/project/image-context-project-exposure/

keywords: photobook, concept, exposure, visual narratives, publishing, the audience

Πληροφορίες: εδώ! Γλώσσα: Αγγλικά

Δηλώσεις συμμετοχής >> στο [email protected]

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Κείμενο βασισμένο σε απόσπασμα από το εισαγωγικό κείμενο του καταλόγου

Δύο χρόνια από τη στιγμή που πρωτοξεκίνησε το πρόγραμμα Transeurope, με βασικούς συνεργάτες τη PhotoEspaña και το Finnish Museum of Photography, και μετά από προπαρασκευαστικά εργαστήρια σε 14 χώρες, portfolio reviews στη Μαδρίτη, στο Ελσίνκι και στην Αθήνα, δύο ομαδικές εκθέσεις, και μία έκδοση, το φθινόπωρο μας υποδέχεται με νέες δράσεις.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Transeurope ξεκίνησε με σκοπό να φέρει κοντά τους δημιουργούς που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο σε όλη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ως κύρια σημεία συνάντησης τρεις χώρες που βρίσκονται στα άκρα της (Ισπανία, Φινλανδία και Ελλάδα).

Στη συνέχεια, οι ίδιες λειτούργησαν ως κεντρικά σημεία διοργάνωσης δράσεων σε Ευρωπαϊκές χώρες που βρισκόταν στη «γειτονιά τους». Μέσα σε μια περίοδο δύο χρόνων τρεις οργανισμοί, το Φινλανδικό Μουσείο Φωτογραφίας (Φινλανδία), η Fundacion Contemporanea - PHotoEspaña (Ισπανία) και η Euromare (Ελλάδα) σχεδίασαν και πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα με εκπαιδευτικές δράσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις ως μέρος του Creative Europe (Cooperation Projects) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος:

Το Ελσίνκι για τις χώρες: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σουηδία και Φινλανδία

Η Μαδρίτη για τις χώρες: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία

Η Αθήνα για τις χώρες: Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Σερβία και Ρουμανία

Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στην υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων σε όλα τα στάδιά του. Αποτέλεσμα υπήρξε η δημιουργία νέων συνεργασιών και δικτύων ανάμεσα σε δημιουργούς, ειδικούς και οργανισμούς, η ανάδειξη του φωτογραφικού μέσου και η συγκρότηση μιας δυναμικής κοινότητας.

Στο σύνολο τους οι εργασίες των δημιουργών που διακρίθηκαν κατά τα Portfolio reviews το 2018 που πραγματοποιήθηκαν σε Μαδρίτη, Ελσίνκι και Αθήνα, αποτυπώνουν μέσα από το φωτογραφικό μέσο τις τάσεις στην Ευρωπαϊκή φωτογραφία, καθώς και τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Το TransEurope μέσα από την παρουσίαση των επιλεγμένων εργασιών προσκαλεί τον θεατή να ερμηνεύσει και ο ίδιος τα πολλά και διαφορετικά πολιτικά, κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα που αναδύονται.

Το πρόγραμμα TransEurope χρηματοδοτείται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Creative Europe Culture, από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA). Το 40% από χορηγίες, ίδιες πηγές χρηματοδότησης και πόρους που προκύπτουν από τις δράσεις του προγράμματος.

Για πληροφορίες και διάθεση υλικού:

Γεωργία Γκίνη _ κιν. 6977 64 11 48, email: [email protected]

Η Ομάδα του TransEurope Athens είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος στην περιοχή της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης, και συγκεκριμένα στις χώρες: Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία.