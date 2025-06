Ελευθερία Αρβανιτάκη: Αυτός είναι ο λόγος που ακύρωσε την καλοκαιρινή της περιοδεία

Πολιτισμός / Αυτές είναι οι 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα για τους New York Times

Από το "In the Mood for Love" μέχρι το "Get Out" και το "Mad Max: Fury Road", η λίστα που παρουσίασαν οι New York Times συγκεντρώνει τις πιο επιδραστικές ταινίες των τελευταίων 24 ετών, όπως τις ψήφισαν εκατοντάδες δημιουργοί, ηθοποιοί και κριτικοί σε όλο τον κόσμο

LIFO NEWSROOM