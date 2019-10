MedPhoto Festival 2019-2020

Archive: Between the Public and the Private

Κεντρική έκθεση Critical Archives IV: Documents

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης | Ρέθυμνο

Εγκαίνια: 7 Νοεμβρίου 2019, 20.00

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και η KOLEKTIV8 παρουσιάζουν την κεντρική έκθεση του MedPhoto Festival 2019, με τίτλο Critical Archives IV: Documents, σε επιμέλεια των Παύλου Φυσάκη, Μαρίας Μαραγκού και Δημήτρη Κεχρή, τα επίσημα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν στις 7 Νοεμβρίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης στο Ρέθυμνο (Μεσολογγίου 32).



Βασικός προβληματισμός και σημείο εκκίνησης της έκθεσης είναι οι τρόποι με τους οποίους οπτικά αρχεία διαφόρων ειδών παράγονται, κυκλοφορούν, ταξινομούνται και αποθηκεύονται, ή επανερμηνεύονται και αναπλαισιώνονται, από άτομα, κοινότητες ή θεσμούς σε διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Στην έκθεση αυτή, καλλιτεχνικά έργα «διαβάζονται» ως οπτικά τεκμήρια, συσχετίζονται και «αρχειοθετούνται» εκ νέου, δοκιμάζοντας έτσι τα ερμηνευτικά τους όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας και αναδεικνύοντας τη σημασία ή τη βαρύτητα που μπορεί να τους αποδοθεί κάθε φορά ως καλλιτεχνική παραγωγή, προσωπική ιστορία ή κοινωνική μαρτυρία. Τα έργα αυτά -εικόνες, τεκμήρια ή αρχεία- πραγματεύονται τις κοινωνικές σχέσεις και τους μετασχηματισμούς τους στο χρόνο, την κατασκευή και τη χωροποίησή τους, τη ζωντανή εμπειρία και τη σύνδεσή της με την ιστορία και τη μνήμη, την έννοια της μετα-αλήθειας και το ρόλο της τεχνολογίας στην κατασκευή και τη διάδοσή της, ή και έννοιες όπως αυτές της οικογένειας και του θανάτου. Ανάγοντας τη λήψη μιας εικόνας και τη διαδικασία της αλληλουχίας των εικόνων σε πράξεις εμπρόθετης νοηματοδότησης, η έκθεση αυτή συζητά αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές κατασκευής αρχείων (οπτικών) «δεδομένων» και το πώς αυτά σημασιοδοτούν τη ζωή μας ή γίνονται εργαλεία διαχείρισής της στην εκάστοτε πολιτισμική συνθήκη.



Στην έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Μαρτίου, παρουσιάζονται έργα των:



Andrea & Magda, Αλέξη Βασιλικού, Tommaso Bonaventura & Alessandro Imbriaco, Joachim Brohm, Lorenzo Castore, Χάρη Γρηγοράκη, Alvaro Deprit, Forensic Architecture, Johan Grimonprez, Γαλάτειας Ιατράκη, Μαρίας Καρκανάκη, Υβέτ Καψάλα, Τόνιας Κοϊνάκη, Πάνου Κοκκινιά, Κώστα Μητρόπουλου, Δημήτρη Μιχαλάκη, Richard Mosse, Βασίλη Μπαλάσκα, Laura Pannack, Max Pinckers, Γεωργίας Πονηράκου, Δημήτρη Σιδηροκαστρίτη, Alec Soth, Μαριλένας Σταφυλίδου, Γιάννη Στεφανίδη και Δημήτρη Χαρισιάδη.



Παράλληλα, στο χώρο του Μουσείου θα παρουσιαστεί έκθεση-συλλογή φωτογραφικών βιβλίων, εμπνευσμένη από παρόμοιους προβληματισμούς, σε επιμέλεια Zoetrope.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα ανακοινωθεί και ο νικητής του διαγωνισμού για το Διεθνές Φωτογραφικό Βραβείο MedPhoto Award με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, την κριτική επιτροπή του οποίου αποτελούν οι: Oliver Chanarin, Federico Clavarino, Alvaro Deprit, Marion Hislen και Κατερίνα Σταθοπούλου.



Την παραμονή των εγκαινίων 6 Νοεμβρίου στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Αρχεία υπό διαμόρφωση: Οπτικά εργαλεία διαχείρισης και ανασυγκρότησης της πραγματικότητας", στο Σπίτι του Πολιτισμού (Εμμανουήλ Βερνάρδου 12, Ρέθυμνο) με ομιλητές θεωρητικούς, καλλιτέχνες και επιμελητές.

Η κεντρική έκθεση του MedPhoto Festival συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης και την KOLEKTIV8.



Το 3ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Φωτογραφίας διεξάγεται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου.



