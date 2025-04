ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό - 4 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Αυτοκινητιστής έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό σε μικρή πόλη των βόρειων ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τέσσερις άνθρωποι, που πιστεύεται πως είναι ηλικίας μεταξύ 4 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους», όταν όχημα έπεσε πάνω σε παιδικό σταθμό στην Τσάταμ, μικρή πόλη της πολιτείας Ιλινόι, γνωστοποίησε η πολιτειακή αστυνομία, δίχως να διευκρινίσει αν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

Ο οδηγός του οχήματος και μοναδικός επιβαίνων σε αυτό δεν έχει τραυματιστεί, πάντως διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πολλοί ακόμη τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα πρόσωπο με ελικόπτερο.

This is the jeep that drove all the way through the YNOT building in Chatham



Driver arrested.



4 kids reported dead. pic.twitter.com/bA8thB3ixE