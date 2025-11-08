Ζοχράν Μαμντάνι: Ο κύκλος του στην επόμενη ημέρα της Νέας Υόρκης - Ποιοι αναλαμβάνουν πόστα

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι και επίσημα ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος δηλωμένος σοσιαλιστής που εκλέγεται στο αξίωμα.

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι καλείται, πλέον, πέρα από τα προβλήματα του «Μεγάλου Μήλου» στο κομμάτι του στεγαστικού και της ακρίβειας μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσει την επόμενη πρόκλησή του: να συγκροτήσει την ομάδα, η οποία θα κυβερνήσει την πιο πολυπληθή πόλη των ΗΠΑ.

Η πρόκληση δεν είναι μικρή, περιγράφουν σχετικά τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα «power games» στη Νέα Υόρκη. Ο Μαμντάνι, γιος Ινδών μεταναστών, γεννημένος στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στο Κουίνς, πρέπει τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στους υποστηρικτές του από τη ριζοσπαστική αριστερά και τους «ανήσυχους επιχειρηματικούς κύκλους» της πόλης που τον βλέπουν με καχυποψία.

Ποια θα είναι η ομάδα του Ζοχράν Μαμντάνι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Μαμντάνι συγκροτεί μια «πολύχρωμη, πολιτικά, ομάδα» από παλιούς συνεργάτες, στελέχη της Δημοκρατικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης της Αμερικής (DSA) και βετεράνους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση με την επιλογή της Λίνα Χαν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) επί Μπάιντεν και γνωστής για τη σκληρή στάση της απέναντι στις μεγάλες εταιρείες, ως επικεφαλής της μεταβατικής του ομάδας.

Παράλληλα, προτίθεται να διατηρήσει στη θέση της την αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως χειρονομία προς το επιχειρηματικό κατεστημένο και το ομώνυμο πολυπληθές αστυνομικό τμήμα.

Ζοχράν Μαμντάνι: Το εσωτερικό του επιτελείο

Στον στενό του κύκλο ξεχωρίζουν οι:

Elle Bisgaard-Church , υπεύθυνη εκστρατειών και πιθανή νέα επικεφαλής του γραφείου Δημάρχου. Μέλος της DSA, θεωρείται ο πιο κοντινός του άνθρωπος και συντόνισε την προεκλογική καμπάνια που έφερε τη μεγάλη ανατροπή.

, υπεύθυνη εκστρατειών και πιθανή νέα επικεφαλής του γραφείου Δημάρχου. Μέλος της DSA, θεωρείται ο πιο κοντινός του άνθρωπος και συντόνισε την προεκλογική καμπάνια που έφερε τη μεγάλη ανατροπή. Rama Duwaji , σύζυγός του και καλλιτέχνις συριακής καταγωγής , με ενεργή παρουσία -στα social media- υπέρ της Παλαιστίνης. Συμβούλευσε προσωπικά τον σύζυγό της σε σημαντικές αποφάσεις της εκστρατείας.

, σύζυγός του και , με ενεργή παρουσία -στα social media- υπέρ της Παλαιστίνης. Συμβούλευσε προσωπικά τον σύζυγό της σε σημαντικές αποφάσεις της εκστρατείας. Patrick Gaspard , πρώην στενός συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα και άλλοτε επικεφαλής της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, λειτουργεί ως ανεπίσημος σύμβουλος και γέφυρα με το πολιτικό κατεστημένο των Δημοκρατικών.

, πρώην στενός συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα και άλλοτε επικεφαλής της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, λειτουργεί ως ανεπίσημος σύμβουλος και γέφυρα με το πολιτικό κατεστημένο των Δημοκρατικών. Morris Katz , πολιτικός αναλυτής και άνθρωπος, που συνέβαλε καθοριστικά στα σποτ του Μαμντάνι στα social media.

, πολιτικός αναλυτής και άνθρωπος, που συνέβαλε καθοριστικά στα σποτ του Μαμντάνι στα social media. Zara Rahim (πρώην υπεύθυνη επικοινωνίας της Χίλαρι Κλίντον και της Vogue) και Dora Pekec, υπεύθυνη Τύπου της μεταβατικής ομάδας.

Μαμντάνι: Οι παίκτες της «επόμενης ημέρας»

Η Λίνα Χαν ηγείται της λεγόμενης ομάδας της επόμενης ημέρας, μαζί με τέσσερις έμπειρες αξιωματούχους της πόλης: Elana Leopold, Grace Bonilla, Melanie Hartzog και Maria Torres-Springer, όλες με θητεία σε προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις.

Η παρουσία τους θεωρείται εγγύηση ότι ο Μαμντάνι θα επιδιώξει σταθερότητα και τεχνοκρατική συνέχεια, παρά τις προεκλογικές του εξαγγελίες για «ριζική αλλαγή».

Οι Gustavo Gordillo και Grace Mausser, συμπρόεδροι του παραρτήματος της Democratic Socialists of America στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της νέας διοίκησης. Η DSA υπήρξε εξάλλου κομβικός παράγοντας στην εκλογική του νίκη και θα επιδιώξει ανταλλάγματα, ειδικά σε θέματα στέγασης, εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικής ισότητας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal