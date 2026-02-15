Ο Μαμντάνι αιφνιδίασε ζευγάρια στη Νέα Υόρκη τελώντας τους γάμους τους

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο Marriage Bureau (Γραφείο Πολιτικών Γάμων) του Μανχάταν και τέλεσε πολιτικούς γάμους για έξι ζευγάρια που είχαν κλείσει κανονικά ραντεβού, σε μια κίνηση που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η επίσκεψη έγινε την περασμένη Πέμπτη και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνδέθηκε και με προσωπική επέτειο του Μαμντάνι, καθώς είχε παντρευτεί στο ίδιο γραφείο, σχεδόν έναν χρόνο πριν, την καλλιτέχνιδα Ράμα Ντουουάτζι.

Το εγχείρημα οργανώθηκε από τη δημοτική υπηρεσία χωρίς να γίνει προεπιλογή των ζευγαριών. Ο επικεφαλής του γραφείου, Μάικλ ΜακΣουίνι ανέφερε ότι τα ζευγάρια δεν είχαν επιλεγεί, αλλά ήταν απλώς όσα είχαν προγραμματισμένη τελετή εκείνο το πρωινό. Μέλος του προσωπικού τα ενημέρωσε ότι υπήρχε η δυνατότητα να τελέσει τον γάμο ο δήμαρχος, και όλα δέχθηκαν.

Facebook Twitter Φωτ: Robin Kang

Ο ΜακΣουίνι σημείωσε επίσης ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση εν ενεργεία δημάρχου που να τέλεσε γάμους για το κοινό στο συγκεκριμένο γραφείο, ούτε άλλον δήμαρχο που να έχει κάνει εκεί τη δική του τελετή. Όπως είπε, η αντίδραση των ζευγαριών κυμάνθηκε από χαρά μέχρι ενθουσιασμό.

Everyone in the world comes to get married at the NYC Marriage Bureau. Last week, the Mayor stopped by to officiate a few of those ceremonies.



Thank you to all the couples who shared their joy with us. Happy Valentine's Day, New York.



Watch the full video at… pic.twitter.com/PvsQTzmzpt — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 14, 2026

Από τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν, η συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής Μόλι ΜακΓκι και ο ηχολήπτης Ματ Κρουζ περιέγραψαν ότι αιφνιδιάστηκαν όταν έμαθαν πως ο δήμαρχος θα τους παντρέψει. Η ΜακΓκι ανέφερε ότι τη συγκίνησε το γεγονός πως ο Μαμντάνι χρησιμοποίησε σωστά τις αντωνυμίες του/της συζύγου της, που χρησιμοποιεί they και them.

Ανάλογο αιφνιδιασμό περιέγραψαν και άλλοι νεόνυμφοι. Η δικηγόρος Έμιλι Γκρίμιους είπε ότι περίμενε μια τυπική διαδικασία αλλά τελικά βρέθηκε μπροστά σε μια τελετή με τον δήμαρχο. Ο σύζυγός της, Μοχάμαντ Σαλίμ, ιδρυτής start up, είπε ότι αυτή η απρόβλεπτη στιγμή είναι χαρακτηριστική της πόλης.

Ο Μαμντάνι εμφανίζεται στο βίντεο να μιλά για το εύρος των ιστοριών που συναντά κανείς στο Marriage Bureau, με ζευγάρια διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών. Μετά τις τελετές, τα ζευγάρια συνέχισαν τις μικρές ιδιωτικές γιορτές τους, από οικογενειακές φωτογραφίες μέχρι γεύματα στο κέντρο της πόλης.

Το βίντεο από την επίσκεψη δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, με το γραφείο του δημάρχου να παρουσιάζει την πρωτοβουλία ως μήνυμα για την ποικιλομορφία και τη συμβολική καθημερινότητα της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τραμπ και Μαμντάνι ανταλλάσσουν μηνύματα, σύμφωνα με το Axios