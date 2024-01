Ζαχέρ Τζαμπαρίν: Ο «CEO» της Χαμάς, ο οποίος βρήκε τα λεφτά για την επίθεση στο Ισραήλ

Στο πρόσωπο του Ζαχέρ Τζαμπαρίν οι διεθνείς αναλυτές βλέπουν τον «διευθύνοντα σύμβουλο» της Χαμάς, ο οποίος εξασφάλισε τα χρήματα προκειμένου η παλαιστινιακή οργάνωση να επιτεθεί στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν διαχειρίζεται χαρτοφυλακίου εταιρειών, οι οποίες αποδίδουν ετησίως πολύ μεγάλα έσοδα στην οργάνωση, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Steet Journal για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η επιρροή του Ιράν, αλλά και της Τουρκίας, στα οικονομικά της Χαμάς είναι κομβικής σημασίας.

Όταν ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν διηύθυνε έναν πυρήνα της Χαμάς τη δεκαετία του 1980, δανείστηκε μετρητά από τη μητέρα του για να αγοράσει όπλα. Τώρα, επιβλέπει μια οικονομική αυτοκρατορία για την οποία οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Υπενθυμίζεται πως η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από την Ουάσινγκτον, αλλά έχει διατηρήσει την υποστήριξή της στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

Ο 55χρονος Ζαχέρ Τζαμπαρίν διαχειρίζεται την οικονομική σχέση της Χαμάς με τον κύριο χρηματοδότη της, το Ιράν, και είναι υπέυθυνος για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη μεταφέρει μετρητά στη Λωρίδα της Γάζας, λένε Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο ίδιος διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών που αποφέρουν μεγάλα έσοδα ετησίως στη Χαμάς και διαχειρίζεται ένα δίκτυο δωρητών και επιχειρηματιών που επενδύουν στην ισλαμιστική οργάνωση.

