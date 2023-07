Το υπερπολυτελές τρένο του Πούτιν - Διαθέτει γυμναστήριο, ιατρικό εξοπλισμό, χαμάμ, ινστιτούτο αισθητικής

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το θωρακισμένο τρένο του Βλαντιμίρ Πούτιν αξίας 6,8 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.

To πολυτελές τρένο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν διαθέτει μεταξύ άλλων γυμναστήριο, ιατρικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου αναπνευστήρα, χαμάμ, ινστιτούτο αισθητικής και αντιγήρανσης, βαγόνια για φαγητό, βαγόνια ασφαλείας και άλλες πολλές υπηρεσίες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ταξιδεύει στη Ρωσία με ένα θωρακισμένο τρένο εξοπλισμένο μεταξύ άλλων με μια σειρά από υψηλής τεχνολογίας συσκευές ομορφιάς που θα ζήλευαν ακόμη και οι Καρντάσιανς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Telegraph.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του πολυτελούς τρένου, που αποκαλύφθηκαν από ερευνητές του ρωσικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Dossier Center, αποκάλυψαν πόσο σοβαρά παίρνει ο Ρώσος πρόεδρος το καθεστώς φροντίδας του εαυτού του. Μέσα σε ένα από τα 22 βαγόνια του -που προστατεύονται από θωράκιση ικανή να σταματήσει σφαίρες τυφεκίου ελεύθερου σκοπευτή- υπάρχει ιδιωτικό γυμναστήριο, στούντιο αισθητικού, ιατρική σουίτα, μπαρ και κινηματογράφος, όπως αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες και τα σχέδια.

Το τρένο φέρεται να κόστισε τουλάχιστον 6,8 δισεκατομμύρια ρούβλια (σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ). Η ρωσική Zircon Service είναι η εταιρεία που έλαβε εντολή να κατασκευάσει τα ειδικά βαγόνια το 2017. Η Zircon ανέβαλε τις συμβάσεις, που είχε ξεκινήσει και έβαλε τους υπαλλήλους της να εργάζονται επτά ημέρες την εβδομάδα και κατά τη διάρκεια των διακοπών για να το ολοκληρώσει, υποστηρίζουν οι ερευνητές. Ο Πούτιν ταξιδεύει περισσότερο με τρένο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω φόβων ότι το ιδιωτικό του αεροπλάνο θα μπορούσε να καταρριφθεί.

Ο Ρώσος ηγέτης, που λέγεται ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την υγεία του, ταξιδεύει επίσης με μια ποικιλία ιατρικών συσκευών σε μια ειδική σουίτα, συμπεριλαμβανομένου ενός αναπνευστήρα και ενός απινιδωτή.

Ένα άλλο βαγόνι που κατασκευάστηκε για το προεδρικό τρένο περιλαμβάνει ένα τραπέζι μασάζ και άλλο εξοπλισμό αισθητικής, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανήματος υπερηχοθεραπείας και ενός μηχανήματος αναρρόφησης που βοηθά στη λεμφική αποστράγγιση, μια μορφή ήπιου μασάζ. Δόθηκε ειδική εντολή για το δωμάτιο αυτό να είναι ηχομονωμένο και θωρακισμένο από το εξωτερικό, ώστε να προστατεύεται ο πρόεδρος από το να τον κρυφακούσουν ή να τον κατασκοπεύσουν.

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.



It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD