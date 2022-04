Υπάλληλοι του Twitter δυσαρεστήθηκαν με τον Έλον Μασκ και τώρα θα απαντήσει ερωτήσεις τους

Οι υπάλληλοι του Twitter θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Έλον Μασκ για την πλατφόρμα, σε μια συνεδρία ερωταπαντήσεων με το προσωπικό.

Η είδηση λίγο μετά την ανακοίνωση ότι ο ιδρυτής της Tesla κατέχει πλέον το 9,2% των μετοχών του κοινωνικού δικτύου.

Σε πρόσφατο email, το προσωπικό κλήθηκε να κάνει ερωτήσεις στον Έλον Μασκ σχετικά με τις προθέσεις του. Άλλωστε επικρατεί έντονη φημολογία αναφορικά με τις αλλαγές θα ήθελε να κάνει ο ίδιος.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!

Στα μίτινγκ της εταιρείας, είθισται επικεφαλής να είναι κάποιος διευθύνων σύμβουλος και μέτοχοι, όπως ο Έλον Μασκ, δεν είναι συνήθως καλεσμένοι, πόσο μάλλον υπεύθυνοι μιας ανοιχτής συνεδρίας με το προσωπικό, σύμφωνα με την Washington Post.

Πολλοί υπάλληλοι του Twitter δυσαρεστήθηκαν με την ανακοίνωση ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας και στη συνέχεια προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο.

Ο Έλον Μασκ δεν έχει διευκρινίσει προς το παρόν τις προθέσεις του και τι θέλει να κάνει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά είπε ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει με σταυρωμένα χέρια, προαναγγέλλοντας «σημαντικές βελτιώσεις στο Twitter τους επόμενους μήνες».

Την Πέμπτη δημοσίευσε μια φωτογραφία από το 2018 να καπνίζει κάνναβη στο podcast του Τζο Ρόγκαν στο Spotify, γράφοντας ότι το επόμενο μίτινγκ του διοικητικού συμβουλίου «θα πάρει φωτιά».

Μια εβδομάδα νωρίτερα είχε ρωτήσει, μέσω δημοσκόπησης, τους 80 εκατομμύρια followers του εάν η πλατφόρμα τηρεί την αρχή της ελευθερίας του λόγου. Η πλειοψηφία ψήφισε «όχι».

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?