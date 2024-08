Υεμένη: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 14 άλλοι αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο μεταναστών

Τουλάχιστον 13 νεκροί και 14 αγνοούμενοι, είναι ο απολογισμός του νέου ναυαγίου μεταναστών που σημειώθηκε αυτή τη φορά ανοικτά της Υεμένης.

Το ναυάγιο αυτό αποτελεί σύμφωνα με τον ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης), την πιο πρόσφατη τραγωδία σε αυτή την επικίνδυνη μεταναστευτική οδό. «Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους και άλλοι 14 αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοίου που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Τάιζ στην Υεμένη την Τρίτη», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του.

Το πλοιάριο είχε αναχωρήσει από το Τζιμπουτί και μετέφερε 25 μετανάστες από την Αιθιοπία και δύο πολίτες Υεμένης. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων νεκρών είναι 11 άνδρες και δύο γυναίκες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Υεμενίτης καπετάνιος και ο βοηθός του, επεσήμανε η ίδια πηγή.

🚨 A tragic shipwreck off Yemen has claimed 13 lives, with 14 people still missing.



This disaster is a grim reminder of the urgent need to prevent these migrant tragedies, ensuring better protection for those seeking safety.



