Αεροπορικοί βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούτι.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, η επίθεση είχε στόχο, μεταξύ άλλων, δεξαμενές καυσίμων, ενώ επλήγησαν και στρατιωτικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων των Χούτι.

Israel targets the port of Hodeidah following ballistic missile attacks on Tel Aviv.



This is Yemen's fourth largest city. Serious implications for the civilian population. The port is a lifetime for aid, food and power.