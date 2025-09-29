ΔΙΕΘΝΗ
Υεμένη: Επίθεση σε ολλανδικό πλοίο κοντά στον κόλπο του Άντεν - Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν

Μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο

LifO Newsroom
Υεμένη: Επίθεση σε ολλανδικό πλοίο κοντά στον κόλπο του Άντεν - Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν
Φωτ.: X
Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από έναν εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστης ταυτότητας ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του.

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Spliethoff, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο και δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν.

«Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.

 
 
 
