Οι πρώτες εικόνες από το ανακαινισμένο Χίλτον - Σε λειτουργία το House of Nynn του The Ilisian

Οι πρώτες εικόνες από το ανακαινισμένο Χίλτον δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς βρίσκεται σε λειτουργία τις τελευταίες ημέρες η λέσχη House of Nynn στο The Ilisian, τον νέο προορισμό στην Αθήνα.

Το House of NYNN είναι η πρώτη σύγχρονη λέσχη μελών στην Αθήνα, στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του πρώην Χίλτον. Η λέσχη φιλοδοξεί να εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στην αστική καθημερινότητα, συνδυάζοντας τη γαστρονομία, την ευεξία, τον πολιτισμό και τον σύγχρονο σχεδιασμό υπό το πρίσμα της ευζωίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον επίσημο ιστότοπο.

Καταλαμβάνοντας τρία επίπεδα και περισσότερα από 5.000 τ.μ., το House of NYNN «απευθύνεται στη δυναμική και δημιουργική κοινότητα της Αθήνας, και όχι μόνο. Οι χώροι και οι εμπειρίες που προσφέρει το House of NYNN προάγουν ένα σύγχρονο και ισορροπημένο τρόπο ζωής που συνδυάζει την ψυχαγωγία, την ευεξία και την προσωπική εξέλιξη», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες όπως το all-day lounge, εστιατόριο και bar, τον κοινόχρηστο χώρο εργασίας με γραφεία για hot-desking, lounge, forum εκδηλώσεων και office pods για επαγγελματικές συναντήσεις, το state-of-the-art γυμναστήριο με εύρος επιλογών, εσωτερική πισίνα και heat experiences αλλά και στη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της πόλης.



Το THE ILISIAN, άλλωστε είναι ο νέος πολυδιάστατος προορισμός στο κέντρο της πόλης, όπου πέραν του House of Nynn θα λειτουργεί επίσης το ξενοδοχείο Conrad Athens με 307 δωμάτια και σουίτες, καθώς και πολυάριθμες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Παράλληλα, τα «Conrad Residences Athens, The Ilisian» και «Waldorf Astoria Athens, The Ilisian» θα διαθέτουν 55 ιδιωτικές κατοικίες, ενώ εκτός από την εντυπωσιακή θέα στην Ακρόπολη, επισκέπτες και κάτοικοι θα απολαμβάνουν μοναδικές παροχές, όπως τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της πόλης, καθώς και έναν υπερυψωμένο κήπο με υπαίθριο χώρο άθλησης.

Το θρυλικό «Galaxy Bar» συστήνεται εκ νέου ως «The Galaxy Dispensary» - ένα εκλεκτικό gastrobar ενώ δίπλα θα βρίσκεται το «The Galaxy Supper Club», ένα exclusive εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Στον προορισμό The Ilisian θα βρίσκουμε επίσης το εστιατόριο Βυζαντινό, ως σταθερό σημείο αναφοράς, αλλά ως all-day brasserie. Το lounge café bar του ξενοδοχείου θα βρίσκεται στην καρδιά του lobby και στο νέο κτίριο επί της οδού Μιχαλακοπούλου με θέα στο χώρο της πισίνας, θα στεγαστεί ένα ιαπωνικό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας και εκλεπτυσμένου design.

Το House of NYNN αναπτύσσεται σε τέσσερις ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες ενότητες, καθεμία εκ των οποίων έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη ταυτότητα και λειτουργία:

The Living Room: Η «καρδιά» του club, ένας all-day χώρος για κοινωνική συναναστροφή και ψυχαγωγία.

The Forum: Χώρος co-working και επαγγελματικών συναντήσεων, με αρχιτεκτονική που ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.

Wellness Floor: Ολόκληρο το κάτω επίπεδο του club έχει διαμορφωθεί για τη φυσική άσκηση και την ολιστική ευεξία, με προγράμματα βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα.

The Oasis: Ένα υπαίθριο, καταπράσινο καταφύγιο με εμβληματική πισίνα, όπου το φυσικό φως, το νερό και η παρέα συνδυάζονται σε μια εμπειρία αστικής απόδρασης.

Συνολικά, οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε περίπου 5.500 τ.μ. εσωτερικών χώρων και 3.000 τ.μ. εξωτερικών χώρων, καθιστώντας το House of NYNN ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για όσους επιζητούν ποιότητα, έμπνευση και ισορροπία στην καθημερινότητά τους.