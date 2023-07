Τζόνι Ντεπ: Φέρεται να λιποθύμησε πριν από συναυλία- Ακυρώθηκε η εμφάνιση του συγκροτήματος

Η συναυλία του Τζόνι Ντεπ στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε στις 18 Ιουλίου επειδή φέρεται να λιποθύμησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ενώ ακυρώθηκε και η συναυλία στη Σλοβακία την περασμένη Πέμπτη για τεχνικούς λόγους.

Σύμφωνα με την Daily News Hungary, την Τρίτη 18 Ιουλίου, οι Hollywood Vampires, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Τζόνι Ντεπ και τον Άλις Κούπερ, ακύρωσαν την τελευταία στιγμή την εμφάνισή τους στην Papp László Sport Arena της Βουδαπέστης. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ουγγρική εφημερίδα η συναυλία ακυρώθηκε επειδή ο δημοφιλής ηθοποιός φέρεται να λιποθύμησε και να χρειάστηκε μάλιστα να κληθεί γιατρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βουδαπέστη.

Η αρένα ήταν ήδη γεμάτη από θεατές, ορισμένοι από τους οποίους είχαν ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην συναυλία στην ουγγρική πρωτεύουσα.



BREAKING: Johnny Depp’s concert in Budapest was cancelled on July 18th because he passed out in his hotel room, according to Daily News Hungary.



Praying for Johnny’s health during this time 🙏😔 pic.twitter.com/Ne5EwcL5Z7