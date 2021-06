Ο Τζον Μπέρκοου, ο πρώην βουλευτής των Τόρηδων και Πρόεδρος της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων, ανακοίνωσε σήμερα πως εντάσσεται στο κόμμα των Εργατικών, εξαπολύοντας επίθεση στον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον.



Σε μια εκρηκτική συνέντευξή του στον Observer, ο Μπέρκοου τόινσε πως θεωρεί το συντηρητικό κόμμα τού σήμερα ως «αντιδραστικό, λαϊκίστικο, εθνικιστικό και κάποιες φορές ακόμη και ξενοφοβικό».



Ο Μπέρκοου που είχε παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων μετά από δέκα χρόνια θητείας, γνωστοποίησε πως μερικές εβδομάδες πριν προσχώρησε στο κόμμα των Εργατικών καθώς πλέον ταυτίζεται με τις αξίες του και το βλέπει ως το μόνο μέσο απομάκρυνσης της σημερινής κυβέρνησης από την εξουσία.

‘Order! Order!’



