Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε συναντηθεί με τον Τόνι Μπλερ στην Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Τόνι Μπλερ συναντήθηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν στην Ντάουνινγκ Στριτ, όταν ήταν πρωθυπουργός, σύμφωνα με νέα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από τα Εθνικά Αρχεία.

Ο Έπσταϊν επισκέφθηκε τον Μπλερ στις 14 Μαΐου 2002, μετά από πρόταση του λόρδου Μάντελσον προς τον τότε προσωπάρχη του πρωθυπουργού, Τζόναθαν Πάουελ.

Ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, όταν προέκυψαν νέες πληροφορίες σχετικά με το πόσο στενές ήταν οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν.

Την περίοδο που έκανε τη σύσταση, ο Μάντελσον ήταν βουλευτής των Εργατικών χωρίς υπουργικό χαρτοφυλάκιο, αλλά παρέμενε στενός συνεργάτης του Μπλερ. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα είχε παραιτηθεί για δεύτερη φορά από την κυβέρνηση μετά από σκάνδαλο. Σε email του προς τον Πάουελ, πριν τη συνάντηση είχε περιγράψει τον Έπσταϊν ως «ακίνδυνο» και «φίλο».

Ο Πάουελ είναι σήμερα σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κιρ Στάρμερ. Ο ρόλος του έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά την κατάρρευση μιας υπόθεσης κατασκοπείας που σχετιζόταν με την Κίνα.

Σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στο BBC, ένα ενημερωτικό σημείωμα του ανώτερου δημοσίου υπαλλήλου Μάθιου Ράικροφτ περιέγραφε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως φίλο του Πίτερ Μάντελσον και του τότε προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ενώ ανέφερε επίσης πως διατηρούσε στενές σχέσεις με τον πρίγκιπα Άντριου, δούκα του Γιορκ.

Εκπρόσωπος του Τόνι Μπλερ δήλωσε ότι η συνάντηση έγινε «πολύ πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά του [του Έπσταϊν] και πριν από τη μετέπειτα καταδίκη του».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης πρόσθεσε ότι ο Τζόναθαν Πάουελ, τότε προσωπάρχης του Μπλερ, απλώς προώθησε το αίτημα συνάντησης στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων είχε αρχικά μπλοκαριστεί από κυβερνητικούς αξιωματούχους, με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ. Ωστόσο, τα Εθνικά Αρχεία (National Archives) έδωσαν τελικά τα έγγραφα στη δημοσιότητα, ύστερα από αίτημα διαφάνειας (Freedom of Information request).

Σύμφωνα με το BBC, σε email του Μάντελσον προς τον Πάουελ μία εβδομάδα πριν από τη συνάντηση, ο Μάντελσον έγραφε:

«Θυμάσαι όταν ο Κλίντον είδε τον ΤΒ [Τόνι Μπλερ] και είπε ότι ήθελε να του γνωρίσει τον φίλο του στα ταξίδια, τον Τζέφρι Έπσταϊν; Αυτό δεν κατέστη δυνατό τότε – για λόγους που (λέει) δεν κατάλαβε. Νομίζω ότι ο ΤΒ θα ενδιαφερόταν να γνωρίσει τον Τζέφρι, που είναι και φίλος μου, γιατί ο Τζέφρι είναι επιχειρηματίας, καθώς και άνθρωπος που έχει επαφή με πολλές παγκόσμιες αγορές και νομίσματα. Είναι νέος και ζωντανός. Είναι αξιόπιστος (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό) και ο Κλίντον τώρα ταξιδεύει πολύ μαζί του.»

Ο Μάντελσον συνέχιζε: «Ανέφερα στον ΤΒ ότι ο Τζέφρι θα είναι στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα και είπε ότι θα ήθελε να τον συναντήσει. Έμαθα από τον Τζέφρι ότι είναι ευέλικτος — μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή από την Τρίτη και μετά, ανάλογα με το πρόγραμμά σας — αλλά θα χρειαστεί να το γνωρίζει σύντομα για να το ρυθμίσει ανάλογα. Μπορείς να με ενημερώσεις;»

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση του Ράικροφτ - την ημέρα της συνάντησης - αναφερόταν για τον Έπσταϊν:

«Είναι οικονομικός σύμβουλος των υπερπλουσίων και επιχειρηματίας στον χώρο των ακινήτων. Είναι φίλος του Μπιλ Κλίντον και του Πίτερ Μάντελσον. Το υπόβαθρό του είναι ότι είναι πολύ πλούσιος και κοντά στον δούκα του Γιορκ.»

Συνέχιζε: «Ο Πίτερ λέει ότι τώρα ο Έπσταϊν ταξιδεύει με τον Κλίντον και ο Κλίντον θέλει να τον γνωρίσεις.»

Εκπρόσωπος του Μπλερ δήλωσε: «Όσο θυμάται, ο κ. Μπλερ τον συνάντησε για λιγότερο από 30 λεπτά στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2002 και συζήτησαν για την πολιτική των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν τον ξαναείδε ούτε είχε οποιαδήποτε επαφή μαζί του στη συνέχεια. Η συνάντηση έγινε, φυσικά, πολύ πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά του και πριν από την καταδίκη του.»

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης πρόσθεσε: «Ο Τζόναθαν Πάουελ απλώς προώθησε το αίτημα· δεν είχε καμία περαιτέρω εμπλοκή.»

Με πληροφορίες από Guardian

