Τραμπ -Ομπάμα: Δύο πρώην πρόεδροι αποχαιρετούν τη βασίλισσα Ελισάβετ

Ντόναλντ Τραμπ και Μπαράκ Ομπάμα είχαν μία τελείως διαφορετική προσέγγιση και σχέση με την ηγεσία της Βρετανίας.

Στην είδηση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, και οι δύο έσπευσαν να στείλουν τα συλλυπητήρια μηνύματά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ και πρώην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, δήλωσαν πως «Η Μελάνια και εγώ θα αναπολούμε με αγάπη πάντα τον χρόνο (που περάσαμε) μαζί με τη βασίλισσα και ποτέ δεν ξεχνάμε τη γενναιόδωρη φιλία, τη μεγάλη σοφία και την υπέροχη αίσθηση του χιούμορ της Αυτού Μεγαλειότητας. Τι μεγαλόπρεπη και όμορφη κυρία ήταν—δεν υπήρχε κανείς σαν αυτήν!

»Οι σκέψεις και οι προσευχές μας θα παραμείνουν στον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς τιμάτε την ουσιαστική ζωή της και την εξαιρετική της υπηρεσία στον λαό.

»Μακάρι ο Θεός να ευλογεί τη Βασίλισσα, να βασιλεύει για πάντα στις καρδιές μας και ο Θεός να έχει αυτή και τον πρίγκιπα Φίλιππο σε διαρκή φροντίδα» έγραψαν οι πρώην ένοικοι του Λευκού Οίκου.

Facebook Twitter

Από την πλευρά του, ο Μπαράκ Ομπάμα, προκάτοχός του Τραπ, ανέφερε στο μήνυμά του πως «Η Μισέλ και εγώ ήμασταν αρκετά τυχεροί που γνωρίσαμε την Αυτού Μεγαλειότητα και σήμαινε πολλά για εμάς.

»Την εποχή που μόλις ξεκινούσαμε να περιηγούμαστε στη ζωή ως πρόεδρος και πρώτη κυρία, μας καλωσόρισε στην παγκόσμια σκηνή με ανοιχτές αγκάλες και εξαιρετική γενναιοδωρία.

»Πολλές φορές, μας εντυπωσίασε η ζεστασιά της, ο τρόπος με τον οποίο ηρεμούσε τους ανθρώπους και το πώς έφερε το χιούμορ και τη γοητεία της σε στιγμές μεγάλης μεγαλοπρέπειας και διαφορετικών περιστάσεων.

»Όπως τόσοι πολλοί, η Μισέλ και εγώ είμαστε ευγνώμονες που γίναμε μάρτυρες της αφοσιωμένης ηγεσίας της Αυτού Μεγαλειότητας και μας προκαλεί δέος η κληρονομιά της ακούραστης, αξιοπρεπούς δημόσιας υπηρεσίας της.

»Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Like so many of you, Michelle and I are grateful to have witnessed Her Majesty’s dedicated leadership, and we are awed by her legacy of tireless, dignified public service. Our thoughts are with her family and the people of the United Kingdom at this difficult time. pic.twitter.com/sbID222iSQ