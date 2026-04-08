Τραμπ για κατάπαυση πυρός στο Ιράν: «Επιστροφή στον πόλεμο αν η συμφωνία δεν είναι καλή»

Λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, το Sky News μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία, αλλά και πιθανή συνέχιση του πολέμου αν δεν επιτευχθεί καλή συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιτύχει «όλα όσα θέλαμε να κάνουμε στρατιωτικά» στο Ιράν.

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για «μια πλήρη νίκη από αυτή την άποψη και από κάθε άλλη άποψη».

Ο Τραμπ είπε ότι θεωρεί τη συμφωνία «καλή», αλλά αν δεν είναι, οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στον πόλεμο: «Θα επιστρέψουμε αμέσως, πολύ εύκολα», είπε, σύμφωνα με το Sky News.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχο Νταν Κέιν.

Οι δύο αξιωματούχοι προγραμματίζεται να απευθυνθούν στους δημοσιογράφους στις 8.00 π.μ. (15:30 ώρα Ελλάδας).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα εξέπνεε στις 03:00 σήμερα. Ο Τραμπ είχε καταστήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός.

Ο θαλάσσιος διάδρoμος είναι κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και αερίου. Ο πόλεμος είχε αποτέλεσμα να κλείσουν πρακτικά τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την συμφωνία

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο, χαιρέτισαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ιράν και του ΗΠΑ, κάτι που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Πριν από λίγο, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε άλμα σχεδόν 5% (+4,92%), με μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να σημειώνουν ισχυρή άνοδο, όπως της Siemens Energy (+10%) και της Airbus (+6,88%).

Το χρηματιστήριο στο Παρίσι, ύστερα από ένα σχετικά πιο διστακτικό άνοιγμα, κατέγραψε σημαντική άνοδο (+3,68%), όπως και το Μιλάνο (+3,93%).

Το Λονδίνο, που εξαρτάται περισσότερο από πετρελαϊκούς κολοσσούς που καταγράφουν πτώση, σημείωσε άνοδο 2,51%. Η μετοχή της BP σημείωσε βουτιά 8,53% και της Shell υποχώρησε κατά 7,7%.

Στο Παρίσι, η μετοχή της TotalEnergies υποχώρησε κατά 5,63%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημείωσε άνοδο 3,6% στις 611,73 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.

Το Ιράκ άνοιξε τον εναέριο χώρο του

Το Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξανάνοιξε τον εναέριο χώρο του, ο οποίος είχε κλείσει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λίγο μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός.

«Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε το εκ νέου άνοιγμα του ιρακινού εναέριου χώρου στην κυκλοφορία (...) από σήμερα, μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης και την επάνοδο των φυσιολογικών συνθηκών», ανακοίνωσε η αρχή αυτή.

Επίσης διευκρίνισε ότι «όλες οι πολιτικές πτήσεις έχουν λάβει άδεια να ξαναρχίσουν (...) στα αεροδρόμια» της χώρας.