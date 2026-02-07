Τραμπ για το βίντεο που παρουσιάζει τους Ομπάμα ως πιθήκους: «Δεν έκανα κάποιο λάθος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη για το βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίαζε τον Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ, ως πιθήκους.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσες και διακομματικές αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι απανθρωποποιεί ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής.

Ο Λευκός Οίκος αρχικά υπερασπίστηκε την ανάρτηση την Παρασκευή, ωστόσο τη διέγραψε περίπου 12 ώρες μετά τη δημοσίευσή της. Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, που κοινοποιήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ, ενίσχυε ψευδείς ισχυρισμούς ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 οφειλόταν σε νοθεία. Προς το τέλος του βίντεο είχε ενσωματωθεί ένα σύντομο, προφανώς παραγόμενο με τεχνητή νοημοσύνη, απόσπασμα με πιθήκους να χορεύουν, στα οποία είχαν προστεθεί τα πρόσωπα των Ομπάμα.

President Trump posted a video featuring the Obamas as monkeys on Truth Social.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/KpgBwvXPtD — AF Post (@AFpost) February 6, 2026

President Trump, while speaking to reporters on Air Force One, refused to apologize for a rac!st video that was posted to his official social media account, which depicted former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes.



When asked about it, he said he… pic.twitter.com/NAhq1v8CVJ — Newstropy (@_newstropy) February 7, 2026

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε παρακολουθήσει ολόκληρο το βίντεο πριν το αναρτήσει συνεργάτης του Λευκού Οίκου στον λογαριασμό του. «Δεν είδα όλο το βίντεο», είπε. «Είδα το πρώτο μέρος, που αφορούσε κυρίως τη νοθεία στις εκλογικές μηχανές, το πόσο διεφθαρμένο και αηδιαστικό είναι αυτό. Μετά το έδωσα στους ανθρώπους μου. Συνήθως αυτοί το βλέπουν ολόκληρο. Αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, κάποιος δεν το έκανε».

Όταν ρωτήθηκε αν καταδικάζει το συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Τραμπ απάντησε: «Φυσικά και το καταδικάζω». Ωστόσο αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη, λέγοντας: «Δεν έκανα λάθος. Δηλαδή, κοιτάζω πάρα πολλά - χιλιάδες πράγματα».

Με πληροφορίες από Reuters

