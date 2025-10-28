Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τον ισχυρό των 6,1 Ρίχτερ

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, το βράδυ της Δευτέρας.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε τουλάχιστον δύο ελληνικά νησιά, τη Λέσβο και τη Χίο, ενώ μέχρι τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μετασεισμοί ξεπέρασαν τους 300.

Ο τελευταίος απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται στους 22, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχουν καταγραφεί μεγάλες υλικές ζημιές. Συγκεκριμένα τέσσερα κτίρια κατέρρευσαν και άλλα 30 υπέστησαν ζημιές.

Σημειώνεται πως λόγω της κατάστασης στην περιοχή, με τους ισχυρούς σεισμούς το τελευταίο διάστημα, τα επικίνδυνα κτήρια είχαν εκκενωθεί και για αυτό αποφευχθήκαν τα χειρότερα.

Μάλιστα μετά τον σεισμό, πολλοί άνθρωποι παρέμειναν έξω φοβούμενοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σεισμός στην Τουρκία: Τα πιο επικίνδυνα ρήγματα μετά τα 6.1 Ρίχτερ - Τι δείχνει χάρτης

Το CNN Turk, μετά τον σεισμό των 6.1 Ρίχτερ στην Τουρκία, μίλησε με σεισμολόγο αναδεικνύοντας τα πιο επικίνδυνα ρήγματα της χώρας, παρουσιάζοντας και τον σχετικό χάρτη με τα «κόκκινα σημεία» στη γειτονική χώρα.

«Υπάρχει ένας χάρτης σεισμικού κινδύνου. Οι περιοχές που βλέπετε με κόκκινο χρώμα σε αυτόν τον χάρτη, ο οποίος δημοσιεύθηκε από την κυβέρνησή μας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), είναι περιοχές όπου διέρχονται τα κύρια ρήγματα, και οι οποίες θεωρούμε ότι έχουν προκαλέσει ή ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλους σεισμούς. Έχουμε σεισμούς που έχουν συμβεί σε αυτές τις περιοχές» ανέφερε ο σεισμολόγος.

«Με κόκκινο χρώμα βλέπετε το ρήγμα στο Πασινλέρ (η περιοχή των Φασιανών), η οποία εκτείνεται προς την Αρτβίν και το Αρνταχάν. Επίσης, μέσα είναι και η επαρχία του Μπίνγκιολ, Yedisu και του Άσκαλε. Εδώ συναντώνται τα ρήγματα της Ανατολικής και της Βόρειας Ανατολίας, και αυτό που σήμερα ονομάζουμε κενό είναι μία από τις περιοχές που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο σεισμό» είπε ο Τούρκος σεισμολόγος Αλί Ιλκέρ Μπουλούτ.

6.1 magnitude earthquake strikes Turkey, about 100 miles south of Istanbul, and reduces many buildings to rubble. pic.twitter.com/clxIFxXVzl — Mr. Lou Rage (@mrlourage) October 27, 2025

Σεισμός στην Τουρκία: Τι ισχύει για την Κωνσταντινούπολη

Ομοίως, η Κωνσταντινούπολη είναι ήδη υπό αμφισβήτηση. Είναι μία από τις περιοχές που προβλέπουμε ότι το ρήγμα θα είναι τόσο μεγάλο, όσο αυτό στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Σκεφτείτε την περιοχή μεταξύ των Κατεχομένων και του Χάταϊ, γνωστή ως Ακρωτήριο της Ελευθερίας, ως επέκταση του ρήγματος στη Νεκρά Θάλασσα (σ.σ. βρίσκεται στο ίδιο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας), που εκτείνεται από την άκρη της Ανατολικής Ανατολίας και ενδεχομένως εισέρχεται στη θάλασσα, ανέφερε επίσης ο σεισμολόγος.

«Σκεφτείτε την περιοχή εντός του Κόλπου της Αττάλειας και το Ελληνικό Τόξο που σχηματίζεται στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης, μαζί με τη Σαντορίνη. Αυτή η περιοχή είναι πιθανός τόπος για εκδήλωση μικρών σεισμών, μεγέθους 6 και 6,5, και περιστασιακά για μεγάλους σεισμούς. Ιστορικά, έχει προκαλέσει σεισμούς άνω των 8 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα τσουνάμι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιοχή του Αιγαίου» εξήγησε ο σεισμολόγος Αλί Ιλκέρ Μπουλούτ.

A 6.1-magnitude earthquake struck the Sındırgı district in Balıkesir province, western Turkey, at 10:48 p.m. local time on Monday, causing three unoccupied buildings and a shop to collapse. Tremors were felt in major cities including Istanbul and Izmir, leading residents to… pic.twitter.com/jFn1b6LJj9 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) October 28, 2025

Και σε περιοχές όπως της Σμύρνης, της Μανίσα, της Μούγλα και μέχρι το Ακσιχάρ, στις περισσότερες από αυτές, είναι αρκετά πιθανό να προκαλέσουν μεγάλους σεισμούς, πρόσθεσε ο σεισμολόγος.

Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που δεν γνωρίζουμε: δημιουργούμε αυτούς τους χάρτες επειδή δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία πληροφορία σχετικά με την ώρα, την ημέρα ή την ημερομηνία του συμβάντος. Επομένως, αυτός ο χάρτης έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία μας. Ο χάρτης με τις ζώνες κινδύνου, μάς επιτρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα και να σχεδιάσουμε τα κτίριά μας ανάλογα, κατέληξε σχετικά ο σεισμολόγος.