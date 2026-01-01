Ουκρανία: Επίθεση με drones της Ρωσίας την Πρωτοχρονιά - Καταστράφηκαν ενεργειακές υποδομές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε πως επίθεση της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, κατέστρεψε ενεργειακές υποδομές σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες.

«Την Πρωτοχρονιά, η Ρωσία εσκεμμένα φέρνει τον πόλεμο. Πάνω από 200 επιθέσεις με ντρόουν πραγματοποιήθηκαν εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ενεργειακές υποδομές σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Ουκρανία: Η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, μεταξύ αυτών ένα παιδί, σε ένα πλήγμα με drone εναντίον ενός ξενοδοχείου και ενός καφέ, όπου βρίσκονταν πολίτες για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά σε περιφέρεια της Χερσώνας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, στη νότια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος με τη σειρά του κατηγορεί τη Ρωσία πως έχει σκοτώσει χιλιάδες αμάχους σε επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών πόλεων, δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε ένα αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει τις κατηγορίες της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι είπε πως οι επιθέσεις της Ρωσίας την εορταστική περίοδο δείχνουν πως η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει καθυστερήσεις στην προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Οι σύμμαχοί (μας) διαθέτουν τον εξοπλισμό που εμείς δεν έχουμε. Αναμένουμε πως ό,τι συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου για την άμυνά μας θα φθάσει εγκαίρως», τόνισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ