Σεισμός 6.1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατεδαφίστηκαν κτίρια

Σεισμός 6.1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα το επίκεντρο του σεισμού ήταν η περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Η αρχική σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, αλλά και σε νησιά της χώρας μας, όπως η Μυτιλήνη και η Χίος.

Σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσαν τρία κτίρια και ένα κατάστημα

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε στο CNN Türk ότι τρία κτίρια και ένα κατάστημα κατέρρευσαν. Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.

🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka — World Source News (@Worldsource24) October 27, 2025

«Κατέρρευσαν τρία κτίρια και ένα κατάστημα που είχαν εκκενωθεί μετά τον προηγούμενο σεισμό (σ.σ. στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί σεισμός 6.1 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου). Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κατάρρευση σε κανένα από τα χωριά μας. Η χωροφυλακή μας ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ελέγχων· δεν υπάρχουν γκρεμισμένα κτίρια στα χωριά ούτε άλλα προβλήματα. Σύμφωνα με τους έως τώρα ελέγχους, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων ζωών».

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Ντογούκαν Κογιούντζου, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες συνεχίζονται, αναφέροντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά».

Σεισμός στην Τουρκία: Η δήλωση του Ερντογάν

Τη συμπαράστασή του προς όσους επλήγησαν από τον σεισμό εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω ανακοίνωσής του.

«Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες του σεισμού που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες.

Η AFAD (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών), καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζουν με προσοχή και επιμέλεια τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Εμείς παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφή.»

Βίντεο αποτυπώνουν τη στιγμή του σεισμού:

Bir yayıncı, canlı yayında 6.1 büyüklüğündeki depreme yakalandı.pic.twitter.com/WjYY5UyKcD — BPT (@bpthaber) October 27, 2025