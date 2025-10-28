Τουρκία: Βίντεο από την στιγμή του ισχυρού σεισμού - Τουλάχιστον 22 τραυματίες

Κατέρρρευσαν κτίρια που είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό - Η δόνηση έγινε αισθητή σε Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε χθες, στις 22:48 τοπική ώρα (21:48 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 22 άνθρωποι.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

A 6.1 magnitude earthquake shook Turkey and caused buildings to collapse in Sindirgi, Balikesir province, Turkey. pic.twitter.com/TCCr4ZFvwE — The News Spark (@TheNewsSpark) October 27, 2025

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτίρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης, ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir bina yıkıldı https://t.co/QqDXnhyWYA pic.twitter.com/siUxDfQoDx — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025

Ο έπαρχος του Σιντίργκι, Ντογουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου. Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτίρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα.

Balıkesir Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktıhttps://t.co/us5i9Rvz5s pic.twitter.com/ATe6zbj3bU — milliyet.com.tr (@milliyet) October 27, 2025

Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτίριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29. Τα κτίρια που κατέρρευσαν στον τωρινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: [Sındırgı'daki #deprem]



▪️"3 bina 1 dükkan yıkıldı. Yıkılan binalarda yaşayan kimse yok. "



▪️"Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor."



▪️"Okullar Balıkesir il genelinde 1 günlüğüne tatil edildi."pic.twitter.com/exqJpVH8Bn — Gündem Plus (@gundem_pluss) October 27, 2025

🚨🇹🇷#BREAKING | NEWS ⚠️

New video from the 6.2 ⚡️ magnitude earthquake that just struck Turkey It was felt all the way into Istanbul🇹🇷 pic.twitter.com/KaALctkr4u — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 27, 2025

Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο τωρινός σεισμός είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, λίγο πιο νοτιοανατολικά. «Ένα ρήγμα 15 χιλιομέτρων είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει».

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».