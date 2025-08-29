ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας σε καφετέρια της Κωνσταντινούπολης

Το θύμα είναι πρώην προέδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ ο 17χρονος δράστης συνελήφθη πριν διαφύγει στο εξωτερικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουρκία: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας σε καφετέρια της Κωνσταντινούπολης Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την εν ψυχρώ δολοφονία πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας σε καφετέρια της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τουντσάι Μερίτς, που είχε διατελέσει επικεφαλής του αθλητικού συλλόγου Alemdağ, δέχθηκε πυρά ενώ απολάμβανε το γεύμα του σε μία καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη.

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να εισέρχεται στον χώρο την ώρα που ο Μερίτς τρώει, να τον πλησιάζει, να τραβάει πιστόλι και να πυροβολεί τον ανυποψίαστο άνδρα χωρίς δισταγμό. Το υλικό δείχνει ακόμη ότι οι παρευρισκόμενοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να φύγουν αμέσως μετά το περιστατικό.

Δείτε τη στιγμή της δολοφονίας (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο κύριος ύποπτος είναι ένας νέος 17 ετών, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αδριανούπολη.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί καθυστέρησαν να πουν στον πρίγκιπα Τζορτζ για το «πεπρωμένο» του ως μελλοντικός βασιλιάς

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί καθυστέρησε να πει στον πρίγκιπα Τζορτζ για το «πεπρωμένο» του ως μελλοντικός βασιλιάς

Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία λόγω καρκίνου, τα ερωτήματα για το μέλλον είναι αναπόφευκτα. Αν ο πρίγκιπας Τζορτζ γίνει διάδοχος πριν τελειώσει το σχολείο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ίσως καθυστερήσει να του απονείμει τον τίτλο του Πρίγκιπα της Ουαλίας.
LIFO NEWSROOM
Προκλητικός Φιντάν: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί την Τουρκία ως «πολιτική ασπιρίνη»

Διεθνή / Προκλητικός Φιντάν: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί την Τουρκία ως «πολιτική ασπιρίνη» - Η απάντηση Γεραπετρίτη

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Φιντάν δήλωσε ότι «ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα»
LIFO NEWSROOM
Ιράν: Κλειστή συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την επίκληση του μηχανισμού «snapback»

Διεθνή / Ιράν: Κλειστή συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την επίκληση του μηχανισμού «snapback»

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να επιστρέψει σε «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα εάν η Δύση επιδείξει «καλή θέληση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του
LIFO NEWSROOM
EE: 1 στους 5 Ευρωπαίους κινδυνεύει να συνταξιοδοτηθεί στη φτώχεια χωρίς άμεσες μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά

Διεθνή / 1 στους 5 Ευρωπαίους κινδυνεύει να συνταξιοδοτηθεί στη φτώχεια αν δεν γίνουν άμεσες μεταρρυθμίσεις

Σε 40 χρόνια θα υπάρχουν μόνο 1,5 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο, δηλαδή η μισή αναλογία σε σχέση με σήμερα, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας», προειδοποιεί ο Μακρόν

Διεθνή / Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας» προειδοποιεί ο Μακρόν

Η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική κρίση: κυβέρνηση σε κίνδυνο, χρέος που ξεπερνά το 120% του ΑΕΠ και σκληρά μέτρα λιτότητας - Θα αντέξει ο Μπαϊρού ή οδηγείται η χώρα σε χάος;
LIFO NEWSROOM
 
 