Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Αισθητός σε Μυτιλήνη και Χίο

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για δόνηση των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μπιγκαντίτς (Bigadiç), στην επαρχία Μπαλίκεσιρ (Balıkesir) της δυτικής Τουρκίας.
🔔#Earthquake (#deprem) M6.0 occurred 27 km S of #Bigadiç (#Turkey) 6 min ago (local time 22:48:29). More info at:— EMSC (@LastQuake) October 27, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/8TiLB5UcAR
🖥https://t.co/mo2jNEwRFT pic.twitter.com/jGiDxra8BJ
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε αισθητός και στη χώρα μας, συγκεκριμένα σε Μυτιλήνη και Χίο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημιές ή τραυματίες.