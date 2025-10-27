ΔΙΕΘΝΗ
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Αισθητός σε Μυτιλήνη και Χίο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο πρόκειται για δόνηση 6 Ρίχτερ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: EMSC
Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για δόνηση των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μπιγκαντίτς (Bigadiç), στην επαρχία Μπαλίκεσιρ (Balıkesir) της δυτικής Τουρκίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε αισθητός και στη χώρα μας, συγκεκριμένα σε Μυτιλήνη και Χίο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημιές ή τραυματίες.

